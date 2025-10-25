自由電子報
娛樂 最新消息

《肌肉魔法使》神曲他唱的 Creepy Nuts求推薦台灣嘻哈 聽到大咖歌手秒搜尋

Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ松永大聊來台經驗、創作音樂的過程。（Hiroya Brian提供）Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ松永大聊來台經驗、創作音樂的過程。（Hiroya Brian提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體Creepy Nuts明後兩天將在南港Legacy TERA舉行在台首次專場演唱會，由於他們先前來台都是參加音樂祭，聽聞專場門票秒殺，DJ松永直呼不敢相信：「這次是專門來看我們的，可以賣完讓我有種不可置信的感覺。」

這是Creepy Nuts第四次來台演出，昨天（24日）接受訪問，被問到有沒有記得的中文？R-指定說出：「開心嗎？一起唱吧！一起嗨吧！」也請記者教他們一定要說的中文，結果眾人思考後說出「超ㄅㄧㄤˋ」，翻譯也向兩人解釋這是最近起死回生的「死語」，讓兩人笑到不行。

Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ松永來台受訪。（Hiroya Brian提供）Creepy Nuts的R-指定（左）、DJ松永來台受訪。（Hiroya Brian提供）

被問到台灣的回憶，R-指定大讚夜市真的很厲害，「很熱鬧啊，我對滷味攤印象深刻，有各式各樣的種類現點現做，還有很多日本沒看過的食材，我也有吃蛋餅、雞排。」DJ松永則直呼夜市很像祭典一樣，與R-指定當場聊美食聊得「津津有味」。

R-指定還分享趣事，透露有一次搭乘計程車，剛好看到MC HotDog的影片，「我知道他是很資深的饒舌歌手，我還在認識台灣的饒舌歌手們，你們有推薦的嗎？」記者紛紛推薦包括頑童、蛋堡、熊仔、BSB等等，R-指定也當場用手機查詢，並亮給記者詢問「是他嗎」，意外成為聯訪中的有趣交流。

這兩年有在RUSH BALL音樂祭、春浪及大港開唱表演過，這次來台灣因為是專場的關係，被問到有沒有想要挑戰的事物？R-指定反而丟挑戰給台灣粉絲，「這次是專場，希望就算是日文歌詞，歌迷也能跟我們一起大合唱。」他笑說，雖然看起來是考台灣粉絲，但其實對他們來說也是挑戰，畢竟有些歌詞在日本開演唱會時，會把麥克風遞給粉絲，但在海外就會稍微猶豫一下，「其實我們把麥克風遞給海外粉絲，也是需要勇氣的。」

提到先前他們在大港開唱表演《肌肉魔法使》的主題曲《Bling-Bang-Bang-Born》時，全場也一同「Bling-Bang-Bang-Born」，R-指定依舊印象深刻，不過他認為這些對海外粉絲也很熟悉的歌曲，要觀眾一起大合唱沒問題，這次希望粉絲能與他們一起演唱《成長空間》這首歌。

Creepy Nuts的DJ松永（左）、R-指定都是夜貓子，不過DJ松永透露是做這一行才變得會熬夜。（Hiroya Brian提供）Creepy Nuts的DJ松永（左）、R-指定都是夜貓子，不過DJ松永透露是做這一行才變得會熬夜。（Hiroya Brian提供）

2023年Creepy Nuts來台參加RUSH BALL音樂祭，兩人當時接受記者採訪，話匣子不停，尤其當時R-指定才剛爸，記者們也紛紛為他獻上祝福。時隔一年多，Creepy Nuts因為演唱《肌肉魔法使-MASHLE-》的歌曲《Bling-Bang-Bang-Born》紅到海外，YouTube頻道點閱率高達4.2億，接下來《膽大黨》的《Otonoke》同樣相當受到歡迎，頗有台灣俗語「娶某前生子後」的感覺。

被問到是否認同？R-指定點點頭，表示「小孩的存在對我來說是很幸運的事情，是我的幸運物，平常在我比較低落的時候、沒那麼有精神的時候，與小朋友有互動，自然就會帶動我的精神，讓我充滿能量。」R-指定也笑說，其實現在理想的作息是早上陪小孩、晚上用自己的時間玩音樂創作，想要有更健康的生活，不過夜貓子的他還是改不了習慣，還是會迷戀熬夜的生活，笑說：「每天早上我都會很後悔。」

Creepy Nuts的DJ松永（左）、R-指定聽聞門票完售，十分驚訝。（Hiroya Brian提供）Creepy Nuts的DJ松永（左）、R-指定聽聞門票完售，十分驚訝。（Hiroya Brian提供）

儘管開始走紅，兩人卻稱日常生活沒有太大的改變，不過偶爾會聽到朋友說在國外的機場聽到他們的歌，R-指定說：「朋友在柬埔寨機場、南非旅行時有聽到我們的歌，我覺得滿新鮮的。」被問到會不會有要寫出更好歌曲、超越前作的壓力？MC R-指定表示，本來在出名之前就一直有「寫新歌要超越以前自己」的想法，無意識給了自己壓力，創作心態上其實並沒有改變。

最後請他們對粉絲說話，R-指定表示非常開心能夠來台辦專場，很期待粉絲的反應，希望未來還有第二、三次的機會；DJ松永則覺得能連唱兩天真的很榮幸，希望能再次來跟台粉見面，且更加了解台灣。記者也希望他們有一天能站上小巨蛋？DJ松永直呼「那門檻很高」，R-指定則表示站上小巨蛋很厲害，會努力的。

