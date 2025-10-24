逸祥砸百萬娶歌手老婆！「婚前守貞5年」為一事喊封印表演

逸祥與老婆。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕自《大學生了沒》班底出道的37歲「逸祥」黃逸翔，今年4月與原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚。上個月才在屏東舉辦排灣族傳統婚禮，今（24）日則在士林青青時尚花園會館舉辦婚宴，席開50桌，賓客香蕉、風田、黃國倫、寇乃馨稍早也現身出席。

香蕉。（記者陳奕全攝）

逸祥與老婆紫布爾正若稍早受訪，37歲逸祥與小9歲的老婆是在教會認識，紫布爾正若今一襲白紗美麗登場，提到過去曾因為生病胖到100公斤，這幾年則瘦回55公斤。兩人交往5年至今沒有性生活，逸祥笑說自己體力很夠，這五年則說是去健身房發洩體力，至於今晚即將洞房花燭夜，逸祥笑說自己還是會緊張，不過今天忙了一天，可能會明天再說。

逸祥與老婆。（記者陳奕全攝）

逸祥這次婚禮花費約250萬，上一場在屏東的婚禮則由岳父岳母負責，自己是下聘禮，小倆口去年在淡水花950萬買房，新婚規劃是要好好工作存錢、繳房貸，至於生子規劃，逸祥說這兩年暫不考慮，要先好好工作。至於房貸他目前一個月要繳13K，寬限期三年後到則要繳26K。

而由於妻子是排灣族，視百步蛇為「長老」、「守護神」，所以逸祥也有考慮不再表演他擅長的「殺蛇」，笑說打算封印起來，談及已逝的演藝圈好友山豬，夫妻倆說有邀其家人，不過山豬家人因身體因素就沒有前來，但還是有留位子給他們。

