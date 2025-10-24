（專訪）大咖歌王喊出江蕙親暱小名 大膽翻唱蔡依林

三金歌王文章展望全新的音樂旅程。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕三金歌王文章將推出翻唱專輯，聽聞明年2月江蕙將重返舞台開唱，他受訪開心表示：「肯定會的！一定要好好支持阿蕙！」笑說等開賣日期確定，一定會第一時間坐在電腦前面搶票，展現對老友滿滿的支持與敬意。

江蕙將在2026年返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）

第60屆金鐘獎上週圓滿落幕，這場象徵台灣電視榮光的盛典，讓曾以「最佳男歌手」封王的三金歌王文章感觸萬千。這一次他並非站上舞台領獎，而是以觀眾的身分，透過螢幕再度感受那份屬於金鐘的榮耀與激動，也在心中悄悄許下新的目標。

文章透露，想起以前在台灣錄製電視節目的回憶，「那時候全都是現場樂隊同步錄音錄影，只要有一個環節出錯，就得整首重來。」他曾在參賽金鐘獎的特輯唱到嗓音「燒聲」，幾乎無法開口說話，但走出電視台的那一刻，心中湧起的是完成使命的滿足與驕傲，正是身為歌手最純粹的榮耀。

相隔17年，文章在前年推出《致青春》專輯，下月又要發行全新翻唱專輯《音樂文章3》，精選多首跨世代的經典情歌，包括蔡依林《我知道你很難過》、A-Lin《給我一個理由忘記》等，他以溫厚細膩的嗓音重新詮釋，注入歲月的情感層次，也為熟悉的旋律帶來嶄新的生命力。

文章不僅以歌聲向過去致敬，更以堅定姿態迎向未來。他坦言：「舞台仍在，歌聲不息，屬於我的音樂旅程還會繼續前行。」提到家中的金鐘獎、金嗓獎以及金鼎獎共三座獎盃，全都安放在家裡的防潮箱，是他最珍貴的寶貝。

