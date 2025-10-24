自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）大咖歌王喊出江蕙親暱小名 大膽翻唱蔡依林

三金歌王文章展望全新的音樂旅程。（翰森娛樂提供）三金歌王文章展望全新的音樂旅程。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕三金歌王文章將推出翻唱專輯，聽聞明年2月江蕙將重返舞台開唱，他受訪開心表示：「肯定會的！一定要好好支持阿蕙！」笑說等開賣日期確定，一定會第一時間坐在電腦前面搶票，展現對老友滿滿的支持與敬意。

江蕙將在2026年返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）江蕙將在2026年返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）

第60屆金鐘獎上週圓滿落幕，這場象徵台灣電視榮光的盛典，讓曾以「最佳男歌手」封王的三金歌王文章感觸萬千。這一次他並非站上舞台領獎，而是以觀眾的身分，透過螢幕再度感受那份屬於金鐘的榮耀與激動，也在心中悄悄許下新的目標。

文章透露，想起以前在台灣錄製電視節目的回憶，「那時候全都是現場樂隊同步錄音錄影，只要有一個環節出錯，就得整首重來。」他曾在參賽金鐘獎的特輯唱到嗓音「燒聲」，幾乎無法開口說話，但走出電視台的那一刻，心中湧起的是完成使命的滿足與驕傲，正是身為歌手最純粹的榮耀。

相隔17年，文章在前年推出《致青春》專輯，下月又要發行全新翻唱專輯《音樂文章3》，精選多首跨世代的經典情歌，包括蔡依林《我知道你很難過》、A-Lin《給我一個理由忘記》等，他以溫厚細膩的嗓音重新詮釋，注入歲月的情感層次，也為熟悉的旋律帶來嶄新的生命力。

文章不僅以歌聲向過去致敬，更以堅定姿態迎向未來。他坦言：「舞台仍在，歌聲不息，屬於我的音樂旅程還會繼續前行。」提到家中的金鐘獎、金嗓獎以及金鼎獎共三座獎盃，全都安放在家裡的防潮箱，是他最珍貴的寶貝。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中