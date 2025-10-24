自由電子報
娛樂

郭書瑤驚爆早有小孩了 丫頭堅決不生原因曝：不要再逼我

〔記者陽昕翰／台北報導〕「瑤瑤」郭書瑤今年加盟混血兒娛樂，跟與老闆玖壹壹的春風傳出緋聞，逼得春風否認澄清。近來瑤瑤在IG分享自己的感情觀，坦言很想要「生孩子」，但要先找到很頂標的另一半，未來若沒有遇到理想對象，或許會考慮收養，笑說平時玩朋友的小孩就好，「帶別人的（小孩）可以還回去」。

瑤瑤與丫頭拍片暢談對於生孩子的看法。（翻攝IG）瑤瑤與丫頭拍片暢談對於生孩子的看法。（翻攝IG）

丫頭和瑤瑤分享私下育兒的影片，瑤瑤被爆近來常在社群曬小孩，在旁的友人更爆料：「那本來就是她的，當然不能講啊。」丫頭聽了則喊話「當然不能講啊」，打趣要把這段影片剪成預告。

其實熱愛小孩的瑤瑤，對當媽頗有想法，她表示：「前提是我要找到人生當中很頂標的另外一半，我沒有嫁給愛情，我不會想要生小孩。」沒想到丫頭卻虧瑤瑤或許一輩子都沒辦法生小孩，讓瑤瑤傻眼反問：「什麼意思，妳在詛咒我一直單身嗎？」

至於已婚的丫頭時常被催生，早就表示想過好自己的人生，不想生了孩子又要為別人而活，苦嘆：「那我的人生呢？」坦言曾經歷很痛苦的階段，甚至被質疑不能生，無奈地說：「我沒有不能生，但我為什麼要生，那是我的選擇，請大家不要再逼我了」。

