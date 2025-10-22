自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘頒獎嘉賓「被擋門外」 一下車追星族全走光...傻眼喊：好像不是明星

謝展榮在《接住流星的人》飾演的青年階段王博葦，得到江柑無私幫助，是新芽課輔班第一批孩子。（大愛電視提供）謝展榮在《接住流星的人》飾演的青年階段王博葦，得到江柑無私幫助，是新芽課輔班第一批孩子。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝展榮去年以影集《有生之年》拿下金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，他上週與老爸謝祖武合體擔任金鐘60頒獎嘉賓，今（22日）與金馬影后陸小芬出席大愛劇《接住流星的人》首映記者會，笑說金鐘當天還因沒有通行證被擋在外面，追星族看到他下車，本來好奇往前湊，最後因不認識他，全都走掉，還說：「好像不是明星。」讓他哭笑不得。

首映會上，謝展榮分享拍《接住流星的人》的心得，劇中飾演長大後的「博葦」，兒時面對父親酗酒、母親思覺失調症，與弟弟相依為命，最後被送到育幼院遭霸凌，從小就是自立自強的個性。謝展榮說：「很久沒有飾演這麼純真的角色。」也感受到角色面對世界的無知與挫折，「我還是一個小孩，然後有很多對世界的不理解，也經歷了這麼多不應該在這個年紀發生的事情」。

謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的「王博葦」。（大愛電視提供）謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的「王博葦」。（大愛電視提供）

談到父母影響，他分享：「我覺得影響最深應該是成年之後吧！因為成年生日那天，爸爸和媽媽就告訴我說，以後就靠自己了，然後好好念書、工作，繳學費、賺生活費。我那時候聽到，其實也是覺得就是滿狠的。」他坦言，大學四年到現在大五雖然窮忙、作業與工作都要兼顧，「不過即使如此，其實大學這四、五年是我生命中最快樂，同時也是最痛苦的」。

謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的「王博葦」。（大愛電視提供）謝展榮（左）、陳少卉在《接住流星的人》分別飾演青年及少年階段的「王博葦」。（大愛電視提供）

