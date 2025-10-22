自由電子報
娛樂 最新消息

小煜金鐘獻獎淚崩！2歲兒是特殊兒 他全程親自陪上早療

「小煜」楊奇煜今出席果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》。（記者陳奕全攝）「小煜」楊奇煜今出席果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕第60屆金鐘獎實境節目主持人獎由「棒棒堂」成員「小煜」楊奇煜等人以《來吧！哪裡怕》抱回獎座，而小煜也趁著得獎感言，把所有的掌聲獻給兒子。他今（22日）出席果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》，提起有蠶豆症、異位性皮膚炎的大兒子，他感性表示：「累歸累，看到小孩子在玩，會想說原來這就是幸福，往前看就好。」

小煜形容《生命中最美好的5分鐘》這部作品「就像自己的另一個孩子」。（記者陳奕全攝）小煜形容《生命中最美好的5分鐘》這部作品「就像自己的另一個孩子」。（記者陳奕全攝）

小煜透露6年前參與《生命中最美好的5分鐘》，大兒子才剛滿2個月，形容這部作品「就像自己的另一個孩子」，陪伴自己成長。他感性表示：「我想回到我3、4歲的時候，跟爸媽說『撐下去』，因為我現在也在經歷他們當時的辛苦。」音樂總監陳國華也分享創作趣事，透露自己曾邊做台語專輯邊學日語，每天像置身「聯合國」，還被兒子笑說「又在鬼叫什麼啦」。

小煜坦言工作與家庭兩頭兼顧不易。（記者陳奕全攝）小煜坦言工作與家庭兩頭兼顧不易。（記者陳奕全攝）

工作與家庭兩頭燒，小煜坦言兼顧不易，尤其大兒子罹患蠶豆症與嚴重異位性皮膚炎，皮膚會脫屑「小朋友現在要做早療，有心理的、音樂的、職能的，所有治療都要上。」不論工作多忙，他都親自帶孩子上課，「所以這次所有排練演出，都依照小朋友上課為主，多餘的時間才會工作」，太太看到這份辛苦與用心也相當感動，樂觀說：「有時候回家看到孩子開心玩耍，這就是成長、照顧小孩的過程，很值得。」生活忙碌卻充滿溫暖與正能量，他用自己的方式，把家庭與舞台兩邊都照顧得妥妥的，一旁的唐從聖也說：「看著他照顧特殊兒特別感動。」

張郁婕（左起）、楊奇煜、方宥心。（記者陳奕全攝）張郁婕（左起）、楊奇煜、方宥心。（記者陳奕全攝）

此次新卡司方宥心、張郁婕、鎮萬鈞首度加入演出，陳國華更用食物形容三人特質：「宥心像包了錢幣的水餃，充滿驚喜；郁婕是滷肉飯，老少咸宜；萬鈞像高品質麵條，可塑性強。」三人也分享排練感受，方宥心直呼劇團「很可愛、有個性」，張郁婕坦言挑戰跨年齡角色，「但只要音樂一下，我就能進入情緒」，鎮萬鈞則回憶第一部音樂劇被歌唱老師提醒：「演員是不健康的生物，但要懂得定義自己的價值」，這段經驗成為他心中貴人啟發。

鎮萬鈞（左起）、張郁婕、張國華、唐從聖、楊奇煜、方宥心。（記者陳奕全攝）鎮萬鈞（左起）、張郁婕、張國華、唐從聖、楊奇煜、方宥心。（記者陳奕全攝）

