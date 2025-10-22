閃兵藝人全上銬遭質疑 均由帶隊檢察官依法決定

檢警昨將陳柏霖拘提上銬帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警昨執行閃兵集團第三波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、ENERGY書偉、棒棒堂小杰等8人，今坤達返國同樣即遭拘提，但有網友質疑為何此次閃兵藝人全都被上銬，據透露，此波掃蕩4名檢察官及2名檢察事務官偕同警方執行拘提，且由檢察官下令後依法上銬，但為了顧及嫌疑人尊嚴，有用外套遮蓋，並無戒具外露情況。

檢警昨將書偉拘提上銬帶回偵辦。。（記者陸運鋒攝）

警方根據執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法解釋，執行拘提、逮捕或解送，得使用戒具。警方指出，法官、檢察官指揮司法警察官或司法警察、所屬法院或檢察署法警，法院或檢察署之法警以及司法警察官或司法警察，於依法執行拘提、逮捕或解送職務時，得對被告或犯罪嫌疑人使用戒具。

請繼續往下閱讀...

檢警昨將棒棒堂小杰上銬帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

此外，即將生產、分娩過程中或甫生產後婦女，不應使用戒具。少年，除依其年齡、身心狀況、使用暴力情形、所處環境或其他事實，認有防止少年自傷、傷人、脫逃或嚴重毀壞他人財物之必要，或少年事件處理法有特別規定外，不應使用戒具。

檢警昨將修杰楷拘提上銬帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

昨天甚至傳出修杰楷在家中被上銬小孩子嚇到大哭，對此警方再次澄清，昨天檢察官帶隊按電鈴後，由修家中保母應門，簡單說明來意後，保母隨即叫醒修杰楷請他到客廳，期間修的女兒也有走到客廳，隨後被保母帶回臥室。

警方說，由於家中還有小孩及保母，因此修並未在家中上銬，而是出門口後，由檢察官下令上銬，並且顧及其尊嚴使用外套掩蓋，並無戒具外露情況，全程沒有小孩受到驚嚇一事。

坤達上銬移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法