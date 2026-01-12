被踢出NewJeans Danielle開直播忍不住哭了

Danielle開設IG帳號並進行直播忍不住泛淚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕ADOR去年宣布與NewJeans成員Danielle解除專屬合約，也讓她成為團隊唯一被踢出去的成員。今（12）Danielle開設IG帳號並進行直播，韓國時間晚上7：00（台灣晚上6：00）時她開直播，湧入上萬人觀看，看到這麼多粉絲挺她，Danielle忍不住泛淚。

Danielle開直播看到有上萬名粉絲湧進，非常開心。（翻攝自IG）

在直播中，Danielle同時用韓文與英文雙語分享近況，講到激動處，聲音聽起來明顯哽咽。在直播中Danielle分享了自己的心情，說自己不後悔做出這樣的決定，也向支持她的粉絲感謝，說自己用自己的方式回報大家，之後便結束總長大約10分鐘的直播。

請繼續往下閱讀...

2024年起ADOR與NewJeans爆發合約糾紛，官司結果出爐後，多數成員選擇尊重法院判決並回歸ADOR，僅Danielle與家人態度較為強硬，最後被踢出NewJeans。

Danielle成為合約糾紛中唯一被踢出NewJeans的成員。（翻攝自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法