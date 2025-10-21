《度華年》後再搭！張凌赫甜寵趙今麥 18歲禮物藏戀愛密碼

〔記者李紹綾／台北報導〕趙今麥、張凌赫主演《櫻桃琥珀》，改編中國作家雲住同名小說，劇情講述從小被滿滿的愛包圍長大、小名「櫻桃」的「林其樂（趙今麥 飾演）」，在9歲那年遇上轉學生「蔣嶠西（張凌赫 飾演）」，他雖天賦卓絕卻背負原生家庭的陰影和壓力，因此櫻桃一家的關懷也成為他童年中難得的溫暖。這對青梅竹馬之間的成長戀曲，涵蓋校園、職場與家庭變遷，兩人歷經種種考驗，在眾人的祝福下結為美滿伴侶。

張凌赫（左）、趙今麥（右）在《櫻桃琥珀》共譜青梅竹馬的青春戀曲。（愛爾達電視提供）

張凌赫（左）、趙今麥（右）二搭在《櫻桃琥珀》擦出絕佳CP感。（愛爾達電視提供）

《櫻桃琥珀》是趙今麥和張凌赫繼《度華年》後再次搭擋演出，從古裝劇轉換到現代劇，兩人先是異口同聲的說：「這次感覺角色個性互調了，在《櫻桃琥珀》蔣嶠西比較高冷、不太愛說話，林其樂就像小太陽一樣。」張凌赫接著說：「沒錯，林其樂就是小太陽，感覺跟麥麥（趙今麥）本人比較像。」趙今麥思考了一下後說：「你說的都對！」兩人的好交情不言而喻。被問到快速二搭合作的心得時，張凌赫覺得和趙今麥已經非常有默契，所以拍攝起來很輕鬆，如果有機會三搭的話，他則希望是那種「你想殺掉我、我想殺掉你」諜對諜的對手關係。

張凌赫在《櫻桃琥珀》飾演「蔣嶠西」。（愛爾達電視提供）

趙今麥在《櫻桃琥珀》飾演「林其樂」。（愛爾達電視提供）

《櫻桃琥珀》劇中有不少名場面，其中有一場是「蔣嶠西」把高跟鞋和口紅送給「林其樂」當作是她的18歲成年禮物，回憶起這場戲，張凌赫說：「站在男生的角度，這些東西都是能真誠地表達心意。」趙今麥則說：「或許蔣嶠西覺得這是林櫻桃很重要的人生節點，喜歡的女孩人生第一樣東西是自己送的，就很有紀念意義吧。」張凌赫聽完也補充說：「蔣嶠西送18歲的林其樂這些東西，或許那個年紀的她沒有意識到是多珍貴的東西，但10年後、28歲的時候，回頭一看發現自己第一雙高跟鞋是這個男生送的，是不是也有點浪漫呢！」聽完這樣的解讀後，趙今麥笑說：「看吧，他太會了！」讓粉絲紛紛寫下「張凌赫真的很懂蔣嶠西！」、「拜託在一起吧！」這樣的留言。《櫻桃琥珀》10月22日起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台播出。

