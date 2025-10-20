自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）「資生堂千金」先失愛犬又別愛貓 懷抱遺體潰堤

李宓和愛貓帕克過去的合照。（翻攝自臉書）李宓和愛貓帕克過去的合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「資生堂千金」李宓昨（19）在社群發文，曬出自己抱著貓兒子「帕克」淚崩影片，證實愛貓過世消息。這已經是今年第二度有毛小孩離開李宓，今年7月狗女兒「Toffie」也回到毛孩星球，接連失去毛家人，讓李宓痛哭不已。

李宓發文說：「我親愛的兒子帕克，我永遠忘不了我們第一次見面的那一天。那時我正在公園裡排練歌舞劇，休息的時候，看到你躲在樹叢裡發抖。你抖得那麼厲害，我還以為你生病了」。將貓咪帶到獸醫院之後，醫生說：「牠沒生病，只是太害怕了」，這才讓李宓懸著的心放下。心軟的李宓將這隻貓帶回家並取名「帕克」因為相遇的地方就是「Park（公園）」。

李宓表示帕克是在公園撿到的。（翻攝自臉書）李宓表示帕克是在公園撿到的。（翻攝自臉書）

李宓把帕克當成兒子，剛開始家裡有「原住貓」索爾，每次看到帕克就會衝過去爆打，導致帕克有一陣子都指敢縮在家中牆角，經過後來的訓練，兩隻貓終於成為最好的兄弟。抱著貓兒子冰涼的身體，李宓悲傷「帕克你啊，就是這樣一個單純又善良的孩子，從不記仇，永遠都在呼嚕嚕地笑！你很活潑、很愛玩，只是太愛咬我的手了」。李宓謝謝帕克用一生的時間教會她原諒、信任與勇氣。

李宓今年7月才告別狗女兒Toffie。（翻攝自臉書）李宓今年7月才告別狗女兒Toffie。（翻攝自臉書）

今年7月李宓的狗女兒Toffie先一步去天堂了，現在貓兒子帕克也離開，她希望狗女兒和貓兒子能在彩虹橋先相逢，終有一天李宓會和這對毛孩子再見面。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中