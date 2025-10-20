（影）「資生堂千金」先失愛犬又別愛貓 懷抱遺體潰堤

李宓和愛貓帕克過去的合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「資生堂千金」李宓昨（19）在社群發文，曬出自己抱著貓兒子「帕克」淚崩影片，證實愛貓過世消息。這已經是今年第二度有毛小孩離開李宓，今年7月狗女兒「Toffie」也回到毛孩星球，接連失去毛家人，讓李宓痛哭不已。

李宓發文說：「我親愛的兒子帕克，我永遠忘不了我們第一次見面的那一天。那時我正在公園裡排練歌舞劇，休息的時候，看到你躲在樹叢裡發抖。你抖得那麼厲害，我還以為你生病了」。將貓咪帶到獸醫院之後，醫生說：「牠沒生病，只是太害怕了」，這才讓李宓懸著的心放下。心軟的李宓將這隻貓帶回家並取名「帕克」因為相遇的地方就是「Park（公園）」。

李宓表示帕克是在公園撿到的。（翻攝自臉書）

李宓把帕克當成兒子，剛開始家裡有「原住貓」索爾，每次看到帕克就會衝過去爆打，導致帕克有一陣子都指敢縮在家中牆角，經過後來的訓練，兩隻貓終於成為最好的兄弟。抱著貓兒子冰涼的身體，李宓悲傷「帕克你啊，就是這樣一個單純又善良的孩子，從不記仇，永遠都在呼嚕嚕地笑！你很活潑、很愛玩，只是太愛咬我的手了」。李宓謝謝帕克用一生的時間教會她原諒、信任與勇氣。

李宓今年7月才告別狗女兒Toffie。（翻攝自臉書）

今年7月李宓的狗女兒Toffie先一步去天堂了，現在貓兒子帕克也離開，她希望狗女兒和貓兒子能在彩虹橋先相逢，終有一天李宓會和這對毛孩子再見面。

