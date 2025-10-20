「鬼滅之刃」熱潮狂燒 代排不知炭治郎瞬間OUT

賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不斷寫下紀錄。（資料照，木棉花提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不斷寫下紀錄，至10月12日該片在北美累積票房達1.286億美元（約新台幣39.32億元），超越李安《臥虎藏龍》，成為北美影史最賣座國際電影。

《鬼滅之刃》也首次在海外舉辦「鬼滅百景」展覽活動，地點位於北市信義區百貨，16日開展後人潮不斷，除了粉絲之外，還出現一票代排隊的婦人，由於這些「代排嬤」人數眾多、佔滿動線，最困擾的是趕也趕不走， 所以工作人員只好出奇招，在領券的時候隨口一問：「主角叫什麼名字？」，果然篩選出一票代排嬤，讓現場鬼滅迷感到十分爽快。

日本人氣動漫《鬼滅之刃》展覽「鬼滅百景」首次在海外登場，出現代排人潮。（資料照，木棉花提供）

日本人氣動漫《鬼滅之刃》展覽「鬼滅百景」首次在海外登場，落點北市信義區百貨，上週四（16）開展後吸引不少人前往朝聖，不過除了粉絲外，現場卻出現一票「代排嬤」佔滿動線、趕也趕不走，且甚至還有民眾目擊黃牛帶隊者直接當場發工資，時薪約150元，事後只好由工作人員出大絕，在領券時拷問「主角叫什麼名字」來防範黃牛，結果這群長輩果真答不出「炭治郎」，直接當場遭驅離，看得鬼滅迷們大快人心。

