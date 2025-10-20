自由電子報
娛樂 電視

金鐘60表演太猛！羅時豐唱跳9分鐘成最狂老將 江淑娜久違開唱全場淚崩

羅時豐被讚金鐘「最狂老將」。（三立提供）羅時豐被讚金鐘「最狂老將」。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎兩場典禮完美落幕，今年不僅是金鐘滿60週年的重要時刻，更是史上最強卡司與表演匯聚的一屆。從主持陣容、舞台設計到表演嘉賓都展現最高規格，讓觀眾大呼每一秒都不想快轉。

江淑娜相隔10年重返舞台，深情演唱瓊瑤名曲《庭院深深》、《煙雨濛濛》。（三立提供）江淑娜相隔10年重返舞台，深情演唱瓊瑤名曲《庭院深深》、《煙雨濛濛》。（三立提供）

楊謹華（右）與柯佳嬿同台頒獎上演世紀之吻，震撼全場，打破多年不和傳言。（三立提供）楊謹華（右）與柯佳嬿同台頒獎上演世紀之吻，震撼全場，打破多年不和傳言。（三立提供）

節目類典禮方面，57歲羅時豐以唱跳壓軸登場，與千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊及ARKiS同台飆舞，9分鐘連唱多首經典神曲，氣勢驚人，被封為「金鐘最強壓軸」，現場觀眾驚呼：「他根本是一人貫穿三代！」除了羅時豐的震撼壓軸外，頒獎人邰智源與安心亞、小S與蔡康永再度同台，也讓台下笑聲與掌聲不斷。

邰智源（左）模仿王世堅橋段笑翻全場。右為安心亞。（三立提供）邰智源（左）模仿王世堅橋段笑翻全場。右為安心亞。（三立提供）

楊謹華以《影后》奪下戲后，現場觀眾全體起立鼓掌，盛讚她實至名歸。（三立提供）楊謹華以《影后》奪下戲后，現場觀眾全體起立鼓掌，盛讚她實至名歸。（三立提供）

戲劇類典禮的驚喜則由「娃娃」潘迎紫華麗登場掀起高潮。她身穿白色禮服搭配經典造型，與「嗶波」、「靈芝草人」再度同框，宛如時光倒流，網友激動留言：「這是專業與歲月最美的交會！」接著，「世敵」楊謹華與柯佳嬿同台頒獎上演「世紀之吻」，震撼全場，打破多年不和傳言。最終楊謹華以《影后》奪下戲后，現場觀眾全體起立鼓掌，盛讚她實至名歸。

羅時豐唱跳9分鐘壓軸登場。（三立提供）羅時豐唱跳9分鐘壓軸登場。（三立提供）

曾寶儀（右）和謝盈萱（右二）感情很好。（三立提供）曾寶儀（右）和謝盈萱（右二）感情很好。（三立提供）

戲劇類表演「那些年，我們一起追的劇」更是情懷滿點。林凡與潘越雲聯手開唱《Lydia》、《想見你想見你想見你》、《五天幾年》等經典歌曲，最後壓軸登場的江淑娜驚喜現身，全場驚呼連連。她暌違十年重返舞台，深情演唱《庭院深深》、《煙雨濛濛》等瓊瑤名曲，溫柔嗓音一出，全場瞬間安靜下來。許多觀眾眼眶泛紅，紛紛表示：「這是屬於我們青春的聲音！」

Lulu變身「董月花」、「檳榔姊妹花」、「福州伯」等經典角色，帶領觀眾回味台灣影視一甲子金句與回憶。（三立提供）Lulu變身「董月花」、「檳榔姊妹花」、「福州伯」等經典角色，帶領觀眾回味台灣影視一甲子金句與回憶。（三立提供）

曾寶儀以優雅沉穩的台風、柔中帶剛的氣場撐起整場節奏，被稱為「金鐘定海神針」。（三立提供）曾寶儀以優雅沉穩的台風、柔中帶剛的氣場撐起整場節奏，被稱為「金鐘定海神針」。（三立提供）

節目類主持人Lulu黃路梓茵一開場就以幽默與創意征服全場，變身「董月花」、「檳榔姊妹花」、「福州伯」等經典角色，帶領觀眾回味台灣影視一甲子金句與回憶，掀起滿滿「回憶殺」。網友狂讚：「Lulu主持讓典禮節奏緊湊又溫暖，這才是金鐘最強主持人！」戲劇類主持人曾寶儀則以優雅沉穩的台風、柔中帶剛的氣場撐起整場節奏，被稱為「金鐘定海神針」。

