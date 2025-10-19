自由電子報
娛樂 最新消息

小S舞台致謝畫面袁惟仁兒掌鏡 陸元琪感動發聲

小S盛裝出席金鐘頒獎典禮。（三立提供）小S盛裝出席金鐘頒獎典禮。（三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕60屆金鐘獎頒獎典禮上，「小S」徐熙娣以節目《小姐不熙娣》拿下綜藝節目主持人獎，典禮結束後，小S分享當晚盛裝亮相照片，令人驚喜的是，該照片攝影師是音樂人袁惟仁與前妻、女星陸元琪所生兒子袁義。

袁義低調專業用鏡頭捕捉小S絢爛時刻，讓陸元琪忍不住發文抒發感動，透露過去曾期望兒子能成為一名機師，然而在人生變故與家庭轉折下，袁義選擇投入攝影領域，並全心鑽研技巧與美感。

陸元琪坦言不確定兒子是否出於對母親經濟狀況的體貼才選擇較早進入職場的攝影行業，但他一路走來始終努力不懈，「他的好，寫不完。」更提及袁義與妹妹都極為低調，不願外界以靠媽或星二代眼光看待自己。

最後陸元琪以身為母親驕傲感性寫下：「你在天上的婆婆、阿姨跟抱抱，肯定也開香檳慶祝了。」並以一句「愛你的認真，為你感到無比驕傲的媽咪」作結尾，展現對兒子肯定。

有網友留言告訴陸元琪：「金鐘獎有藝人在個人的粉專下，發金鐘造型照，我看到標注是袁義攝影的，值得令妳感到驕傲的孩子，拍出很有溫度的照片。」她也暖心回應：「謝謝您有注意到，通常工作人員是很少被注意到的，真的非常感謝。」

