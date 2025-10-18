金鐘60》李沐再憑《誰是被害者2》奪獎！後台哭不停自曝演技卡關

李沐以《誰是被害者2》奪下金鐘60「迷你劇集／電視電影女配角獎」，時隔五年再登金鐘舞台。（新聞攝影組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（18日）晚在台北流行音樂中心登場，「迷你劇集／電視電影女配角獎」由《誰是被害者2》李沐奪下，擊敗勁敵吳碧蓮、黃可欣、范瑞君與睦媄，抱回金鐘。這也是她繼5年前以《誰是被害者》奪下新人獎後，再度憑同角色登上頒獎舞台。

李沐哽咽說：「犯了錯的人，值得被世界原諒嗎？是我拍攝時反覆思考的問題，我還沒有足夠智慧給出答案。」對於能以同一角色再度獲獎，她感性表示：「五年前，我因為這部戲被更多人認識；五年後，再次站在台上，對於作為演員的我，是莫大的鼓勵。」

李沐在後台受訪時哭成淚人兒，坦言近來陷入演技瓶頸。（新聞攝影組攝）

走下舞台後，李沐仍難掩激動情緒，受訪時數度落淚，坦言：「完全沒想到會得獎。這段時間很質疑自己，想突破、想變好，但找不到方法。能被金鐘鼓勵，對我來說真的很重要。」她也談到角色成長的過程：「第一季時，江曉孟對世界充滿報復的執念；第二季，她開始理解愛，學會用不同方式看待世界。從觀護所出來重新面對社會、重新認同自己，對她而言是一件既困難又帶著羞恥的事。」

