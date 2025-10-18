自由電子報
娛樂 最新消息

BLACKPINK人潮擠爆！8項周邊全賣光 台粉狂舉「求票」盼進場

BLACKPINK周邊區域大排長龍。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK周邊區域大排長龍。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國女子天團BLACKPINK太狂！今天（18日）一大早左營高鐵站就擠滿許多穿著粉色服裝的粉絲要來朝聖，到了開演前，高雄世運主場館周遭更是塞滿人潮和車潮，還有許多粉絲高舉著牌子「求票」，希望能夠進場朝聖，近距離欣賞偶像的演出。

BLACKPINK粉絲高舉「求票」盼進場。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK粉絲高舉「求票」盼進場。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK場外人潮眾多。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK場外人潮眾多。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK魅力無法擋，排周邊的人潮從早排到晚，記者實際走訪世運主場館場外，開演前30分鐘，人潮依舊滿滿滿，排周邊的區域同樣大排長龍。現階段共有8項周邊已經賣完，包括絲巾、角色鑰匙圈、托特包、海報、黑色T恤等等全都已經貼上SOLD OUT，而粉絲最關心的粉色應援錘，目前還有現貨。

BLACKPINK官方周邊商店。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK官方周邊商店。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK的絲巾、鑰匙圈已經售完。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK的絲巾、鑰匙圈已經售完。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK的粉色應援錘目前還有現貨。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK的粉色應援錘目前還有現貨。（記者廖俐惠攝）

場外人潮多的原因，其中一個是想要聽「音漏」，也就是在外頭聽裡面的表演，由於世運主場館外的草地不少，許多人直接帶野餐墊、小桌子、露營椅備戰，就算沒有買票，也要參與這難得的盛事。

BLACKPINK演唱會場館外草地。（記者廖俐惠攝）BLACKPINK演唱會場館外草地。（記者廖俐惠攝）

