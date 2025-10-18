自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》小S復出掀暴動！神似大S「根本熙媛上身」粉絲驚嘆：連靈魂都像

「小S」徐熙娣（左）在金鐘60典禮上，神情被指激似姊姊「大S」徐熙媛。（組合照，翻攝自YouTube、IG）「小S」徐熙娣（左）在金鐘60典禮上，神情被指激似姊姊「大S」徐熙媛。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，「小S」徐熙娣在姊姊「大S」徐熙媛辭世後首度公開露面，與蔡康永合體頒獎象徵正式復出。沒想到，小S一登場卻意外讓網友們驚呼「變得超像大S」、「更像姊姊了！」、「一舉一動根本是熙媛上身」留言區瞬間被「姊妹神似」洗版。

小S憑藉節目《小姐不熙娣》擒下「綜藝節目主持人獎」，久違現身金鐘舞台氣色明顯比過去豐潤，舉手投足間依舊不改幽默本色，與蔡康永搭檔頒獎時笑中帶淚，感性致詞時哽咽提到母親與姊姊，動情表示「媽說她心裡有個洞，如果我得獎，或許那個洞會被填滿一點！」全場掌聲不斷，也讓無數觀眾淚目。

典禮結束後，「小S像大S」瞬間衝上社群熱搜，網友熱議「更像姊姊了，姊妹連靈魂都像」、「變得超像大S」、「這笑容太神了」、「看到她像看到大S！」甚至有粉絲留言「她笑起來的弧度、語氣都像極了熙媛，讓人起雞皮疙瘩。」這場回歸不僅是小S的復出時刻，更讓全場與觀眾一起重溫「康熙時代」的溫度與懷念。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中