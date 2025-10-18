金鐘60》小S復出掀暴動！神似大S「根本熙媛上身」粉絲驚嘆：連靈魂都像

「小S」徐熙娣（左）在金鐘60典禮上，神情被指激似姊姊「大S」徐熙媛。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，「小S」徐熙娣在姊姊「大S」徐熙媛辭世後首度公開露面，與蔡康永合體頒獎象徵正式復出。沒想到，小S一登場卻意外讓網友們驚呼「變得超像大S」、「更像姊姊了！」、「一舉一動根本是熙媛上身」留言區瞬間被「姊妹神似」洗版。

小S憑藉節目《小姐不熙娣》擒下「綜藝節目主持人獎」，久違現身金鐘舞台氣色明顯比過去豐潤，舉手投足間依舊不改幽默本色，與蔡康永搭檔頒獎時笑中帶淚，感性致詞時哽咽提到母親與姊姊，動情表示「媽說她心裡有個洞，如果我得獎，或許那個洞會被填滿一點！」全場掌聲不斷，也讓無數觀眾淚目。

典禮結束後，「小S像大S」瞬間衝上社群熱搜，網友熱議「更像姊姊了，姊妹連靈魂都像」、「變得超像大S」、「這笑容太神了」、「看到她像看到大S！」甚至有粉絲留言「她笑起來的弧度、語氣都像極了熙媛，讓人起雞皮疙瘩。」這場回歸不僅是小S的復出時刻，更讓全場與觀眾一起重溫「康熙時代」的溫度與懷念。

