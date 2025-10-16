命理師卜陽辭世！曾斷言「林志玲天生命好」預言神準成經典

命理師卜陽（左）驚傳辭世，生前曾預言林志玲（右）天生命好，不用改名就會紅，準確度令演藝圈津津樂道。（組合照，記者邱奕欽攝、翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕知名命理師卜陽驚傳於本月14日睡夢中辭世，消息直到告別式結束後才被外界得知，整場儀式低調舉辦，僅邀請親友出席；卜陽的愛妻也已證實噩耗，讓熟識的演藝圈人士與粉絲相當震驚與不捨。生前曾為多位明星改名、批命的卜陽，更曾預言「林志玲天生命好、不用改名就會紅」，預測準確度令人津津樂道。

卜陽被譽為「演藝圈最靈驗命理師」，長年協助藝人看命改名，包括陳妍希、安心亞、安以軒、桂綸鎂等人都曾是他的客戶，他2016年受訪時透露，林志玲與張惠妹2人「天生自帶貴氣」，不需改名也能在演藝圈順風順水。卜陽當時語帶驕傲地說「林志玲那天找我批命的時辰，天干地支一配就知道，她跟其他林志玲不同。」如今噩耗傳出，昔日預言再度被翻出，引發網友懷念與感嘆。

請繼續往下閱讀...

卜陽離世噩耗傳出後，許多網友、粉絲紛紛湧入社群悼念「老師真的很準」、「命理師也有盡天命的一天...」也有人感慨道「他讓許多藝人重新找回信心，願老師一路好走。」卜陽一生低調行善、廣結善緣，離世後再度掀起外界對「藝人命理圈」的關注與懷念。

☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法