告五人唱一半！男神台下激吻新生代女演員畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕夯團告五人正展開Live house巡演，最新釋出的《將錯就對》MV再度突破框架，描繪一對戀人在世界崩毀後的生死離別，MV中告五人站上末日前的演唱會舞台，沒想到台下竟混入被感染的喪屍，現場瞬間陷入混亂。

告五人邀來蔡凡熙、陳沛辰出演MV。（相信音樂提供）

《將錯就對》MV由三度合作的金獎導演殷振豪執導，邀來票房男神蔡凡熙、新生代女星陳沛辰聯手出演，打造一段世界末日版愛情悲歌。身為團員中唯一演過戲的哲謙更首度挑戰動作戲，要被喪屍撲倒的他不但不緊張，反而自信滿滿超興奮直喊：「太刺激了，我超期待那一幕！」

對於喪屍群演的敬業表現，團員們也讚嘆不已：「特殊妝容太逼真了，他們甚至把血漿滴進眼睛，真的太猛！」哲謙則透露，雖然拍攝前超期待，但被喪屍近距離撲倒的那一刻還是忍不住驚呼：「超可怕的！」幸好有工作人員在後方保護，讓他能放心「倒下」。雲安在旁邊笑說：「那時候我心裡想著『只能放生謙哥了！』」

告五人新歌《將錯就對》MV，上演末日前開唱。（相信音樂提供）

犬青更打趣補刀：「上次《我天生－有夢版》MV是我被吸血鬼攻擊，這次換謙哥被喪屍撲倒，下一次應該輪到雲安被踹飛吧！」雲安馬上回應：「希望到時候我能練點功夫對打一下！」

MV中，蔡凡熙與陳沛辰飾演的戀人為逃離喪屍在沙灘上狂奔，拍完隔天兩人都呈現「鐵腿」狀態。蔡凡熙說：「那些喪屍真的跑超快，我跑到快虛脫，只想放棄大喊：來吧！咬我吧！」他更爆料：「沛辰有一幕跌倒後索性不爬起來，結果喪屍演員還愣住，不知道該不該咬她，現場笑成一團。」

告五人《將錯就對》MV打造世界末日版愛情悲歌。（相信音樂提供）

兩人也參與《將錯就對》的末日演唱會現場，蔡凡熙感性表示：「這首歌一個人聽的時候，會越聽越難過，面對離別時很深刻感受到『我好像真的再也見不到這個人了』，但現場看告五人演出，反而覺得也很適合情侶一起聽、一起唱出誓死不分離的那種浪漫。」MV裡兩人深情擁吻的畫面，也讓雲安自爆忍不住露出姨母笑：「我當下都忘記自己在拍MV，只顧著看他們表演，內心不斷發出哇的讚嘆聲。」

告五人回到PIPE Live Music拍攝MV。（相信音樂提供）

這次拍攝回到告五人2015年曾演出的地點PIPE Live Music。距離首次踏上這個舞台已過十年，犬青感慨表示：「那是我們最初的地方，現在回來拍末日演唱會，感覺就像命運的輪迴，既浪漫又感傷。」她透露：「當年覺得舞台很大，現在看起來竟然有點迷你！」拍攝現場氣氛真實到讓雲安也驚呼：「觀眾太熱情投入了，真的像在開一場世界末日演唱會，害我唱到有點害羞。」

