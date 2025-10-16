「一代女皇」潘迎紫來台了！驚人不老容顏曝光 認了健身房被猛男搭訕

「一代女皇」潘迎紫時隔6年再來台公開出席活動，將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕永遠的「一代女皇」潘迎紫可說是台灣演藝圈真正的不老鳳凰，有「不老妖姬」封號，儘管淡出幕前多年，一舉一動仍是大批粉絲關注焦點。她上回在台灣現身，是2019年跟謝祖武、林辰唏主演舞台劇《最後一封情書》，相隔6年再來台公開出席活動，18日將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。維基百科上寫著76歲的她容貌依舊動人，穿上近日爆紅的三宅一生服裝，近看甚至沒有脖紋，對於年紀，她祭出金句回應：「年齡只是符號，主要看心態，對生活的心態。你熱愛生活，生活也會熱愛你。」

潘迎紫對養生有一套，也有持續在健身。（記者陳奕全攝）

對於養生，她有自己的一套方法。她說年紀越大，越要保持赤子之心，加上她愛吃原味希臘優格，裡頭蛋白質多，也因怕胖戒了巧克力，她直呼以前愛吃夏威夷豆的巧克力，「晚上吃一顆睡覺，但在床上一直想吃，就會起來再吃一顆，最後不小心吃完整盒就安心睡覺。」後來為了身材，像戒毒一樣忍痛戒掉巧克力。

另外，她受訪時也秀出手臂的二頭肌，讓現場驚呼連連。她提到自己每隔兩天就會到健身房重訓、練啞鈴，不是為了愛美，主要怕肌肉流失、骨質疏鬆，沒想到練著練著，意外就長了大肌肉。

潘迎紫分享在健身房的豔遇。（記者陳奕全攝）

她在健身房除了收穫二頭肌跟三頭肌，也曾有豔遇。她坦言在健身房曾碰上大隻佬猛男要搭訕，但她都以「木口木臉（廣東話，意指面無表情）」回應，對方就失落離去。她也提到有次在美國的健身房，一開始認為應該要對人友善，因此都笑臉迎人，後來有個男生特別穿新衣，在她來後微笑，還大秀肌肉，潘迎紫內心一抖想著：「事情大條了，好像要開始約我去哪。」因為不好意思當面拒絕，她選擇默默飄走，以後也不對人太過友善。

單身多年的潘迎紫對感情保持隨緣態度。（記者陳奕全攝）

然而她單身多年，對於感情，她認為是緣分，「緣分到了自然就來電。」問如今有來電對象？她看著記者笑說「你介紹給我」，認為一切隨緣。

