自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「一代女皇」潘迎紫來台了！驚人不老容顏曝光 認了健身房被猛男搭訕

「一代女皇」潘迎紫時隔6年再來台公開出席活動，將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（記者陳奕全攝）「一代女皇」潘迎紫時隔6年再來台公開出席活動，將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕永遠的「一代女皇」潘迎紫可說是台灣演藝圈真正的不老鳳凰，有「不老妖姬」封號，儘管淡出幕前多年，一舉一動仍是大批粉絲關注焦點。她上回在台灣現身，是2019年跟謝祖武、林辰唏主演舞台劇《最後一封情書》，相隔6年再來台公開出席活動，18日將擔任金鐘獎頒獎嘉賓。維基百科上寫著76歲的她容貌依舊動人，穿上近日爆紅的三宅一生服裝，近看甚至沒有脖紋，對於年紀，她祭出金句回應：「年齡只是符號，主要看心態，對生活的心態。你熱愛生活，生活也會熱愛你。」

潘迎紫對養生有一套，也有持續在健身。（記者陳奕全攝）潘迎紫對養生有一套，也有持續在健身。（記者陳奕全攝）

對於養生，她有自己的一套方法。她說年紀越大，越要保持赤子之心，加上她愛吃原味希臘優格，裡頭蛋白質多，也因怕胖戒了巧克力，她直呼以前愛吃夏威夷豆的巧克力，「晚上吃一顆睡覺，但在床上一直想吃，就會起來再吃一顆，最後不小心吃完整盒就安心睡覺。」後來為了身材，像戒毒一樣忍痛戒掉巧克力。

另外，她受訪時也秀出手臂的二頭肌，讓現場驚呼連連。她提到自己每隔兩天就會到健身房重訓、練啞鈴，不是為了愛美，主要怕肌肉流失、骨質疏鬆，沒想到練著練著，意外就長了大肌肉。

潘迎紫分享在健身房的豔遇。（記者陳奕全攝）潘迎紫分享在健身房的豔遇。（記者陳奕全攝）

她在健身房除了收穫二頭肌跟三頭肌，也曾有豔遇。她坦言在健身房曾碰上大隻佬猛男要搭訕，但她都以「木口木臉（廣東話，意指面無表情）」回應，對方就失落離去。她也提到有次在美國的健身房，一開始認為應該要對人友善，因此都笑臉迎人，後來有個男生特別穿新衣，在她來後微笑，還大秀肌肉，潘迎紫內心一抖想著：「事情大條了，好像要開始約我去哪。」因為不好意思當面拒絕，她選擇默默飄走，以後也不對人太過友善。

單身多年的潘迎紫對感情保持隨緣態度。（記者陳奕全攝）單身多年的潘迎紫對感情保持隨緣態度。（記者陳奕全攝）

然而她單身多年，對於感情，她認為是緣分，「緣分到了自然就來電。」問如今有來電對象？她看著記者笑說「你介紹給我」，認為一切隨緣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中