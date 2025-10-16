自由電子報
娛樂 音樂

繼BTS、BLACKPINK 蕭敬騰「為愛狂歡」現蹤新加坡被拍了

〔記者張釔泠／台北報導〕相隔近2年，金曲歌王蕭敬騰推出全新單曲《為愛狂歡》，這首歌與新加坡旅遊局合作，也是新加坡旅遊局繼與Coldplay、怪奇比莉、BLACKPINK成員Jisoo、BTS防彈少年團成員Jin等國際藝人合作之後，攜手華語樂壇指標歌手、以國際規格發布的單曲。

蕭敬騰與新加坡旅遊局合作推出全新單曲《為愛狂歡》。（索尼提供）蕭敬騰與新加坡旅遊局合作推出全新單曲《為愛狂歡》。（索尼提供）

《為愛狂歡》由蕭敬騰作曲，曲風輕快明亮，第一次到新加坡拍攝MV，蕭敬騰說：「雖然來過新加坡很多次，每次要來這裡還是特別開心，尤其新加坡有吃不完的美食，特別棒。我還記得很多年前來演唱會，跟和聲老師和髮型師在克拉克碼頭坐高空盪鞦韆，我其實很怕高的，印象很深刻。」

為了拍攝，蕭敬騰在新加坡的街頭玩起滑板，途經新加坡的乾淨街道和各大地標景點，包括以「花園機場」聞名的樟宜機場、植物園等等，也有到美食餐廳裡取景，讓他趁機大快朵頤一番。

蕭敬騰與新加坡旅遊局合作推出全新單曲《為愛狂歡》。（索尼提供）蕭敬騰與新加坡旅遊局合作推出全新單曲《為愛狂歡》。（索尼提供）

蕭敬騰25日將在新加坡舉辦「野生」巡迴演唱會，他表示很多人跟他說新加坡的歌迷比較冷靜，但他每次到新加坡演出都能感受到當地歌迷朋友們的熱情，所以很期待再次見到大家。他也透露這次演唱會是超過3小時的演出內容，讓歌迷更加期待全新的演出，他笑說：「只要主辦不趕我收工，只要觀眾想聽，我一定陪大家到大家開心滿意。」

這也是他暌違6年再次到新加坡開唱，他謝謝歌迷一直支持他，表示：「從《星光大道》開始被認識到現在，無論多大的榮耀或挫折，對音樂的熱情只有增加沒有減少，我會繼續保持成長、保持健康，不會辜負世界給我的能力和責任，謝謝你們，一直都在。」

