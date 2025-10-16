自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）超狂85歲「十二金釵」力挺！陳淑芳領金鐘終身成就獎 老同學「燈海應援」

陳淑芳（左四）與國中同學齊聚一堂，重溫往日時光，場面溫馨。（翰森娛樂提供）陳淑芳（左四）與國中同學齊聚一堂，重溫往日時光，場面溫馨。（翰森娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕86歲的金馬影后陳淑芳18日將在金鐘60戲劇類節目頒獎典禮舞台，領取象徵至高榮耀的「終身成就獎」。她今提到近來專注於紅毯禮服準備，日前連趕「國小、國中同學會」兩場同學會，有趣的是，蘭陽女中老同學們竟準備在典禮當天組成「12金釵應援團」，這群平均年齡高達85歲的同學，誓言要親臨現場替好友加油。

陳淑芳（左）與兩位多年好友合影，三人笑稱自己是「蘭陽女中三劍客」，展現青春活力。（翰森娛樂提供）陳淑芳（左）與兩位多年好友合影，三人笑稱自己是「蘭陽女中三劍客」，展現青春活力。（翰森娛樂提供）

為了製作應援燈牌與加油棒，她們還特地請教孫子孫女，「阿嬤，你要去看誰的演唱會？」孫輩好奇問，結果阿嬤們笑回：「不是啦！我們要幫淑芳加油啦！」最後，靠著孫輩的協助，這群「金釵團」成功在網路上下單，準備在典禮現場高舉燈牌。陳淑芳聽聞後感動又覺得可愛，開懷笑說：「她們比年輕人還年輕！」

陳淑芳（後排左三）和國中同學會大合照，數十位老同學熱情聚首，氣氛熱鬧溫暖。（翰森娛樂提供）陳淑芳（後排左三）和國中同學會大合照，數十位老同學熱情聚首，氣氛熱鬧溫暖。（翰森娛樂提供）

面對榮耀時刻即將到來，陳淑芳感性表示：「不管多忙，都該留下時間給重要的人。能在金鐘前夕和老同學們相聚，對我來說是最幸福的事。」像是她連趕2場同學會，好在這兩場聚會特別安排在同一間飯店，一樓是國中同學會，17樓則是國小同學會。她於午餐時段上下樓奔走，與多年同學敘舊，場面溫馨熱鬧。

陳淑芳（後排右六）在國小同學會團體合影，老同學情誼依舊深厚，笑容燦爛。（翰森娛樂提供）陳淑芳（後排右六）在國小同學會團體合影，老同學情誼依舊深厚，笑容燦爛。（翰森娛樂提供）

而金鐘60頒獎典禮當天，除了陳淑芳的風采，最吸睛的，恐怕就是觀眾席上一閃一閃的「阿嬤應援燈海」，一群85歲的金釵們，揮著孫輩幫忙做的燈牌，為摯友吶喊，絕對是典禮上最暖心的一幕。

