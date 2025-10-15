自由電子報
娛樂 最新消息

梅森回歸《闇黑電話2》再展演技實力 挑戰深層情感演出

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片續篇《闇黑電話2》由極具遠見的編導史考特德瑞森再度回歸執導，片中兄妹檔梅森塔姆斯、瑪德琳麥克羅回歸演出，伊森霍克也再度化身全新經典恐怖角色「擄童怪」。梅森2022年憑藉首集亮眼表現嶄露頭角，今年也演出賣座的真人版《馴龍高手》，這次回歸飾演芬尼，展現出角色隨著年齡與經歷而變得更加複雜的一面。

梅森塔姆斯（左）在《闇黑電話2》再度面對恐怖角色「擄童怪」。（UIP提供）梅森塔姆斯（左）在《闇黑電話2》再度面對恐怖角色「擄童怪」。（UIP提供）

梅森表示：「在續集中，觀眾會看到芬尼的轉變，他把所有憤怒都壓抑在心裡，不再是我們在首集電影裡認識的那個小男孩。當時的他已經是個層次豐富的角色，但現在變得更加深沉。」為了逃避創傷，片中芬尼自我麻痺，每當創傷後壓力症候群的感覺一湧上來，他就立刻把它壓下去，續集的核心就在「他是否已經準備好再次面對擄童怪？還是會繼續選擇逃避？」

這種緊繃一直延續到高中階段，芬尼因「打倒擄童怪的那小子」的名聲惹來了不少麻煩。梅森形容：「他並不想惹麻煩，但時不時就會有小鬼跑來說：『你就是幹掉擄童怪的那傢伙，來看看你有多厲害。』這時芬尼就得硬起來，羅賓在第一集教會他一個道理；有時只需打贏一次，就能終結所有紛爭，像這種情況，就是要揍到大爆血，揍給大家看。」

梅森塔姆斯回歸演出《闇黑電話2》再度化身芬尼，展現更加複雜的一面。（UIP提供）梅森塔姆斯回歸演出《闇黑電話2》再度化身芬尼，展現更加複雜的一面。（UIP提供）

對芬尼來說，片中行為這並不是出於憤怒，而是為了安靜過日子，梅森說道：「他的朋友不多，說真的，我覺得他現在也不想交什麼朋友，他正在努力理解自己的本質，以及想成為什麼樣的人。」

對編劇、製片兼導演史考特德瑞森而言，梅森的表現完美展現出角色的成長與轉變，「梅森是一位非常出色的演員，我相信他終將成為舉足輕重的電影明星。拍攝《闇黑電話》時，他還只是個孩子，但我與他交流的方式，和對待其他資深成年演員沒有任何不同。」

編導德瑞森大讚梅森的情感理解能力極強，且對明星光環等外在事物並不感興趣，「因此在塑造芬尼這個角色的情緒狀態時，我大概只和他談過一次，說明我希望呈現的方向，接著就把劇本交給他。我完全相信他能做好準備，並以真摯的情感去詮釋每一個場景，而他確實做到了。」

梅森對此全心投入，再次挑戰詮釋芬尼在創傷後的情感歷程。「芬尼是我第一個能真正深入挖掘情感層面的角色，在續集裡，他正努力面對那一切的後果。要拿捏芬尼在情感上所處的狀態，既具挑戰性，又充滿成就感。」《闇黑電話2》將於本週五（17日）在台上映。

《闇黑電話2》梅森塔姆斯篇精彩花絮：

