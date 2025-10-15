陳匡怡爆「傳訊約已婚學長」 陳沂遭捲入後氣炸回應

〔記者侯家瑜／台北報導〕台大五姬之一的女星陳匡怡今（15）日再度捲入爭議。她被爆料經常主動傳訊息給台大學長、學弟約見面，對象不乏已婚人士。此事一出，不少人好奇消息來源，結果意外點名網紅陳沂，引發二度風波。對此，陳沂稍早在社群發文澄清，怒斥自己與爆料無關。

陳匡怡近來在社群上頻曬追求者、求婚者的照片與合照，被外界質疑行徑怪異。爆料指出，她會與男性朋友頻繁互動、主動邀約見面，對婚姻狀態並不避諱。還有傳聞指陳匡怡與男性友人赴約時，穿著薄紗睡衣或小可愛短褲，聊天過程中還會大方分享人生故事。

陳沂發文澄清自己非陳匡怡事件爆料者。（圖截自陳沂臉書）

遭疑是爆料者的陳沂，稍早在社群發文澄清，全文寫道：「週刊出了一條關於陳匡怡脫序行徑的新聞。整天炫耀追求者的車車她的腳腳、疑似對有老婆的男人特別感興趣、還有會到處找店員聊天試穿衣服又不買什麼的⋯⋯底下有人說是我爆料的？拜託，我對陳匡怡的脫序行徑並不感興趣，從頭到尾針對的，只有她公審網友的行為而已。」

陳沂強調，自己從未介入他人私事，只是不滿陳匡怡先前對網友公審的行為，呼籲外界不要再散播錯誤資訊，「我覺得那些說我的人，頭腦可能不太好喔～（用匡匡的語氣說）請你們自重。捕風捉影的造謠比神智不清更可惡。因為你是清醒的，她是無法控制自己的。」

