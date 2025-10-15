《許我耀眼》爆爭議！配音員突發文「點名趙露思」：完全背離了初衷

中國熱播劇《許我耀眼》近日爆出配音員風波。（翻攝自WeTV）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中國熱播劇《許我耀眼》近日爆出配音風波，女主角「許妍」的配音員、知名聲優落子成玉（曾夢玉）日前在社群發影片，提到劇中疑似因「炫富」情節被迫修改台詞，並透露主演趙露思因身體不適，全劇配音由她完成，但沒有100%被採用。不過這段影片被部分網友質疑搶功勞，劇組台詞指導張雨濛更發文批評：「幕後工作者始終要歸於幕後。」引起更多爭議。面對輿論壓力，落子成玉昨（14日）突發出長文道歉，正式向趙露思、劇組以及粉絲致歉。

落子成玉在聲明中表示，自己原意只是回應觀眾疑問，並表達能參與該劇的榮幸，卻因表達不當引發誤會，「完全背離了初衷。」她強調《許我耀眼》是所有幕前幕後人員共同努力的成果，真正賦予角色靈魂的是趙露思。

她坦言，配音演員的職責是藏在角色身後，但自己先前的發言模糊了這個界線，「這是我需要深刻反思的地方」。目前她已刪除爭議影片，希望外界不要讓這場風波掩蓋作品本身的光芒。最後並再次鞠躬道歉，承諾未來會以更謹慎、專業的態度面對工作。

