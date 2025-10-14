朴敏英狠甩甜姐包袱 《行騙天下KR》復仇女王完美封神

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》開播以來，連6週登上Hami Video韓劇榜冠軍；劇中「詐團復仇三人幫」在痛快剷除惡人之際，也揭開「行騙女王」朴敏英從小內心的創傷；該劇前晚圓滿收官，朴敏英特別向觀眾致謝。

《行騙天下KR》朴敏英（左）和朴喜洵為了進行詐騙，裝扮成各種造型。（Hami Video提供）

朴敏英說：「長達9個月的拍攝時間真的像一場旅程，與所有演員和工作人員分開感到不捨，也有種『還可以更好』的遺憾。不過這次我嘗試了許多造型與角色變化，能作為演員經歷這樣的挑戰，感到非常滿足。」

她也向角色告白：「怡朗（角色名）真的辛苦了，雖然常常陷入不同角色有點頭昏又混亂，但還是誠實地完成所有表演。希望她能拋下創傷，迎接新的開始。」

朴敏英過去以《金秘書為何那樣》、《她的私生活》等劇被封為「浪漫喜劇女神」，這次在《行騙天下KR》選擇脫離安全牌，挑戰最危險、最複雜的角色。

《行騙天下KR》朴敏英突破「浪漫女神」的安全牌，飾演性格奔放的詐騙集團首領。（Hami Video提供）

她飾演頭腦超群、心機縝密的詐騙團首腦「尹怡朗」，除了上演華麗的變身秀，更為了復仇「黑化」，常常有大量劇中劇，甚至親自參與動作戲，展現角色層次與表演厚度，獲得國內外粉絲讚譽，直呼「朴敏英讓角色活了過來」、「只有朴敏英能演出怡朗的狠與柔」，被譽為演技轉型代表作之一。

打破自我框架的還有在劇中化身冷靜智將「詐騙導師」的朴喜洵，在《行騙天下KR》戴上各種浮誇假髮、暴牙扮醜，甚至還有親密吻戲。他感性表示：「這部作品讓我學會在騙局之中找到人性。拍攝雖辛苦，但每一場報復戲都痛快又有趣。」

《行騙天下KR》朱鐘赫在劇中飾演的詐騙新手，經常被朴敏英騙得團團轉。（Hami Video提供）

飾演團隊中「詐騙新手」的朱鐘赫則說：「想到拍攝過程中的歡笑與努力，真的很不捨。雖然總是被前輩整、被騙，但能和大家一起完成這部戲，是我演藝生涯中難忘的回憶。」三位最強詐團畫下句點，也讓粉絲紛紛留言：「這三人組不解散不行嗎！」《行騙天下KR》全集在Hami Video獨家上架。

