娛樂 音樂

洪佩瑜偷偷「爬行」進錄音室！見大咖歌后「反差」一幕傻眼

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲新人」洪佩瑜第二張個人專輯《開 Still Moving》今天正式上線，這次邀請到金曲歌后徐佳瑩合唱新歌《她者》，錄音當天洪佩瑜悄悄去探班，深怕打擾還特別用「爬行方式」進入錄音室，爬著爬著當下就被徐佳瑩歌聲感動到流淚。

洪佩瑜昨晚舉辦新專輯開箱祈福大會。（何樂提供）洪佩瑜昨晚舉辦新專輯開箱祈福大會。（何樂提供）

洪佩瑜昨晚攜手專輯製作統籌陳建騏、歌詞&企劃統籌王小苗舉辦新專輯開箱祈福大會，提到與徐佳瑩合作，她直呼徐佳瑩很可愛，當時徐佳瑩錄完自己的部分，她主動詢問對方演唱時在想些什麼？徐佳瑩竟答：「我在想待會要去幫兒子買衣服。」讓她哭笑不得，「在很嚴肅的歌唱途中變得很日常。」對這反差現象直呼：「但是她唱歌時的聲音聽起來是全然投入的，超神奇！很有魅力！」

洪佩瑜《開》MV今天上線。（何樂提供）洪佩瑜《開》MV今天上線。（何樂提供）

《她者》也讓她回想起就讀舞蹈班時的環境，很多女生都有身材焦慮，她當時也習慣了要「輕盈」，不然可能沒辦法跳到某一個角色、或partner舉不起來，是否曾被惡意批判過身材？她笑說：「從小被訓練，免疫了。我自己覺得我舒服就好，不太會被打擊。」甚至被《開》的作曲人Sophie Lu形容很像女版「基努李維」，她頗為認同：「我on、off狀態很明確，平常也不是很顯眼的狀態。」

洪佩瑜《開》MV今天上線。（何樂提供）洪佩瑜《開》MV今天上線。（何樂提供）

新歌《成功配對》則講述時下交友軟體，單身約3年的洪佩瑜從來沒玩過，身邊朋友一直推坑，她還是婉拒了：「跟對方要花時間聊天，要說以前到現在的事情，交友軟體不是我的路徑，工作有明確想要前進的地方，不能一心二用在這件事情，留一部分給自己休息沉澱，現在的自己很好很舒服。」

洪佩瑜全身塗滿蘆薈，宛如佈滿羊水的新生兒。（何樂提供）洪佩瑜全身塗滿蘆薈，宛如佈滿羊水的新生兒。（何樂提供）

《開》發行後，緊接12月6日將首度站上北流舉辦「開」演唱會，面對大型專場以及頗具難度的新歌首唱，她打趣像「極限運動」，「演唱會要怎麼唱？這會是很好玩的挑戰。」至於票房壓力？她顯得淡定：「等那一天來了，我再來開始想。現在把心力放在練習，一切隨緣，我會準備好跟大家見面。」門票18日（本週六）中午 12:00 在 KKTIX、全家便利商店 FamiPort 啟售，

洪佩瑜全身塗滿蘆薈，宛如佈滿羊水的新生兒。（何樂提供）洪佩瑜全身塗滿蘆薈，宛如佈滿羊水的新生兒。（何樂提供）

專輯主打《開》MV中午12點上線，當初收到這首歌時，洪佩瑜直覺想到生產的象徵，身體的收縮和開指的陣痛，感受一次比一次更劇烈。這是整張專輯第一次進錄音室錄唱的作品，卻也是最後一首錄製完成的作品，她花了3個月的消化與琢磨才終於順利達到自己與團隊的要求與想像。

MV 導演自動鮪魚與亞歷三小將舞者的拉扯、光源的縫隙、孕婦的胎動三者畫面結合在一起，呈現出誕生時子宮和陰道在收縮的狀態，洪佩瑜全身塗滿蘆薈，在鏡頭前如一個身體佈滿羊水的新生兒，從靜止不動，到恢復意識的抽蓄，緩慢爬起直到站立。希望透過《開》這首歌，鼓勵自己和聽歌的人：「每回跨過自我極限的多走一步，就朝向活著的滋味更近一些。」

點圖放大body
