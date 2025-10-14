自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰勒絲新專輯首週銷量達400萬張 史上最多冠軍專輯女歌手僅次於「他們」

美國流行樂天后泰勒絲。（歐新社）美國流行樂天后泰勒絲。（歐新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift） 氣勢旺，最近推出新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），首週銷量達400萬張，再次奪下《Billboard》Top 200專輯榜冠軍，這也是她個人第十五次得到專輯冠軍，成為有史以來擁有最多冠軍專輯的女歌手，目前僅有披頭四以19張冠軍專輯超越她，對此，泰勒絲也衷心感謝粉絲支持。

對於新專輯又奪冠，泰勒絲談到：「我永遠不會忘記2006年，我的首張專輯首週就賣出4萬張時的激動心情。當時我16歲，根本無法想像會有這麼多人如此關心我的音樂，願意為它投入時間和精力。從那時起，我一直努力盡可能多和大家見面，並表達我的謝意，感謝他們給了我追逐這個瘋狂夢想的機會。」

如今泰勒絲35歲，依舊在唱片圈發光發亮，她談到：「這麼多年過去了，這週更多人出現支持我，比之前多了100倍。我有400萬個感謝想送給歌迷，也有400萬個理由讓我對這張專輯感到更自豪。感謝你們到電影院慶祝這個作品，感謝你們投資購買黑膠唱片、觀看串流媒體、觀看影片、購買CD、閱讀我在專輯包裝盒裡寫的詩，以及沉浸在《星夢人生》中，我會永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送我那美麗的花束！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中