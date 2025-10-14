泰勒絲新專輯首週銷量達400萬張 史上最多冠軍專輯女歌手僅次於「他們」

美國流行樂天后泰勒絲。（歐新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift） 氣勢旺，最近推出新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），首週銷量達400萬張，再次奪下《Billboard》Top 200專輯榜冠軍，這也是她個人第十五次得到專輯冠軍，成為有史以來擁有最多冠軍專輯的女歌手，目前僅有披頭四以19張冠軍專輯超越她，對此，泰勒絲也衷心感謝粉絲支持。

對於新專輯又奪冠，泰勒絲談到：「我永遠不會忘記2006年，我的首張專輯首週就賣出4萬張時的激動心情。當時我16歲，根本無法想像會有這麼多人如此關心我的音樂，願意為它投入時間和精力。從那時起，我一直努力盡可能多和大家見面，並表達我的謝意，感謝他們給了我追逐這個瘋狂夢想的機會。」

如今泰勒絲35歲，依舊在唱片圈發光發亮，她談到：「這麼多年過去了，這週更多人出現支持我，比之前多了100倍。我有400萬個感謝想送給歌迷，也有400萬個理由讓我對這張專輯感到更自豪。感謝你們到電影院慶祝這個作品，感謝你們投資購買黑膠唱片、觀看串流媒體、觀看影片、購買CD、閱讀我在專輯包裝盒裡寫的詩，以及沉浸在《星夢人生》中，我會永遠珍惜這種感覺，真是太棒了！謝謝你們送我那美麗的花束！」

