客家聲勢橫掃金鐘奪5大獎！《音樂大亂鬥》成大贏家 歌王劉劭希首敲鐘

拷秋勤主唱朱皮朱品瑜（左起）與聖代、阿儒主持客語廣播節目《音樂大亂鬥》勇奪廣播金鐘三項大獎。（客委會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕客家廣播節目在第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮中大放異彩，勇奪五項大獎！《音樂大亂鬥》橫掃「企劃編撰獎」、「類型音樂節目獎」及「類型音樂節目主持人獎」三項大獎，成為本屆最大贏家；而金曲歌王劉劭希主持的《阿希米亞狂想曲》也勇奪「流行音樂節目主持人獎」，再為客語音樂節目開啟全新高度。

同樣備受矚目的《一顆梨子》奪下「生活風格節目主持人獎」，讓今年的廣播金鐘舞台，客語成為最動人的聲音。客家委員會表示，透過捐贈財團法人客家公共傳播基金會營運講客廣播電臺，加入創新思維，培養更多客語傳播人才，讓節目在各方向能有好的成績，吸引更多新生代收聽。

請繼續往下閱讀...

由拷秋勤主唱朱皮朱品瑜與聖代、阿儒與Bald組成的《音樂大亂鬥》團隊，以創新節目概念結合流行音樂與客語推廣，榮獲評審團一致好評，讓客家文化以全新語彙融入年輕世代的節奏之中，他們首次擔綱廣播節目主持人就入圍，更氣勢如虹地拿下三個大獎。主持人朱皮朱品瑜以客語發表得獎感言：「感謝一路支持我的人，讓我們自由去做這個節目。」聖代也感動表示：「每次錄音都像回家一樣，謝謝我的亂鬥 Squad。」此節目不僅榮獲三獎，更象徵客家文化以全新語彙融入年輕世代的節奏之中。其實他們製作節目從授權談判、編曲製作、現場演唱到街頭挑戰，幾乎每一集都在「高壓衝刺模式」中完成，累到崩潰，卻也創下前所未有的節目型態。

客家金曲歌王劉劭希主持的《阿希米亞狂想曲》勇奪廣播金鐘流行音樂節目主持人獎。（客委會提供）

《阿希米亞狂想曲》由客家金曲歌王劉劭希主持，節目融合音樂評論與文化敘事，展現深厚音樂素養，並以幽默、真誠的方式引領聽眾進入音樂的世界。劉劭希在台上說：「做廣播節目最享受的就是，把眼睛閉起來。忘掉畫面，用耳朵去聽，即使是 Death Metal（死亡金屬）都很美。」他也提到自己曾當過金鐘評審，自認：「得獎不只靠把事情做好，還要看時機與運氣；開心獲獎，但不以此自滿，日子照樣過、節目照樣做。」

由知名製作人羅亦娌（左）與阿凱翔主持的《一顆梨子》，奪下廣播金鐘生活風格節目主持人獎。（客委會提供）

由知名製作人羅亦娌與阿凱翔主持的《一顆梨子》，奪下「生活風格節目主持人獎」，以細膩對話和真摯故事呈現客語日常美感。特別的是，羅亦娌製作的客家戲劇《星空下的黑潮島嶼》以16項入圍成電視金鐘獎入圍大贏家，她率先在廣播金鐘榮獲個人獎項，堪稱是摘下好彩頭。羅亦娌表示：「在資訊快速流動的時代，廣播是讓人與人相遇的另一種方式。它能穿越時間與語言，帶來陪伴與真實，這正是廣播最動人的地方。」該節目另一位主持人阿凱翔則遠在加拿大追極光時傳回感言：「沒想到能一邊看極光、一邊收金鐘。這座獎，是創作的力量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法