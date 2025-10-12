自由電子報
娛樂 電視

東園國小少棒隊奪威廉波特冠軍 胡瓜感動喊：讓台灣被世界看到

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》主持群胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如日前到榮獲「113年績優宗教團體第一名」的台北松山慈惠堂錄影，特別邀請慈惠堂贊助的「東園國小少棒隊」登場與鄉親同樂。胡瓜感性表示，感謝慈惠堂長期支持，讓這群小將能順利出國，最終在8月勇奪威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍，讓台灣被世界看到。

東園國小少棒隊奪威廉波特冠軍，胡瓜感謝慈惠堂力挺。（民視提供）東園國小少棒隊奪威廉波特冠軍，胡瓜感謝慈惠堂力挺。（民視提供）

節目開場挑戰「祈福燒金紙」遊戲，六人一組輪流擲筊，擲出聖筊才可燒金紙，最後燒掉特殊金紙者獲勝。一名來自台中的忠實觀眾現場激動告白：「如果沒有胡瓜與《綜藝大集合》，我的生活會很難過！」令胡瓜相當感動。該觀眾更突襲喊話想要「郭忠祐的抱抱」，郭忠祐則超寵粉地「公主抱」回應，笑翻全場。雖然該觀眾未奪冠，但胡瓜仍加碼頒發1000元獎金鼓勵，現場氣氛溫馨又爆笑。

胡瓜外景綜藝節目找來東園國小少棒隊一起闖關挑戰，其中PP石墨烯董事長郭宏睿、松山慈惠堂執行長張漢呈、總策畫長李瑞彬（藍衣由左至右）也現身同歡。（民視提供）胡瓜外景綜藝節目找來東園國小少棒隊一起闖關挑戰，其中PP石墨烯董事長郭宏睿、松山慈惠堂執行長張漢呈、總策畫長李瑞彬（藍衣由左至右）也現身同歡。（民視提供）

接著登場的「趣味跑壘賽」由東園少棒小將挑戰，三人一組從頭好撞撞開始，一路闖關到本壘撞破水球。胡瓜特別要小選手重現奪冠接殺神情，結果郭忠祐示範時竟漏接球、跪地抱頭，瞬間笑場連連。藝人鄭楠鐘接棒再示範卻突然跳起國標舞，讓所有人笑到不行。比賽正式展開後，小將們全力以赴，展現世界冠軍風采。

胡瓜找來東園國小少棒隊一起闖關挑戰。（民視提供）胡瓜找來東園國小少棒隊一起闖關挑戰。（民視提供）

節目尾聲，胡瓜宣布不論勝負都發放高額獎金，並由製作單位再加碼送出護具作為鼓勵。東園少棒隊最終獲得1萬元幸福獎金，胡瓜感性喊話：「謝謝慈惠堂的贊助，讓台灣被世界看見！」

點圖放大header
點圖放大body

