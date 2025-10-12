自由電子報
娛樂 最新消息

唐從聖失智母3度動手術 40年來救命恩人同一位

唐從聖透露母親三次開腦手術，都是同一位醫師執刀，讓他安心不少。（翻攝自唐從聖臉書）唐從聖透露母親三次開腦手術，都是同一位醫師執刀，讓他安心不少。（翻攝自唐從聖臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人唐從聖母親高齡85歲，是名小腦受損失智症患者，他透露40年前、15年前，母親都接受過腦部手術，最近身體出狀況再度進手術房，執刀醫師竟是同一位。

11日唐從聖在臉書分享母親飽受病痛折磨2星期，時間做了無數檢查，最後還是決定接受手術治療，他說：「母親第一次接受腦部手術要追溯到40年前，第二次則是在15年前，這次就是第三次，巧合的是，執刀依然是同一位醫師。」

他形容這已不是緣分，更像是一場場與死神拔河的戰役中，同一位英雄三度出手相救的奇蹟，感謝醫師和整個團隊的守護，以及感謝上帝；唐從聖也知母親復原路或許漫長，但會有愛、有信念且有奇蹟同行，最後向母親喊話：「阿母，加油。」

根據正心堂中醫診所臉書專頁指出，小腦損害是一種影響小腦功能的病理狀態，小腦在人體中主要負責協調運動、維持平衡和調節肌張力。出現的症狀如下：

●共濟失調：患者出現動作不協調，無法準確控制速度、範圍和力度，如書寫困難、指鼻試驗和跟膝脛試驗不穩。
●平衡障礙：步態不穩，常表現為「醉酒步態」，即行走時兩腳分開、左右搖擺。
●眼球震顫：眼球不自主地來回擺動，影響視覺穩定。
●肌張力變化：多數情況下表現為肌張力降低，但某些區域可能增高。
●語言障礙：說話含糊不清，可能出現吟詩等言語。

依受損區域與表現判斷是哪個區域損傷：
●小腦蚓部損害：主要表現為軀幹共濟失調，如站立不穩和向前或向後傾倒。
●小腦半球損害：通常導致同側肢體的共濟失調，精細動作比粗大動作更受影響。
●小腦腳損害：可能伴有感覺障礙和對側偏身功能障礙。

