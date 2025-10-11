自由電子報
娛樂 最新消息

王世堅質詢神曲《沒出息》爆紅！音樂人揭「最大關鍵」 換人唱就不轟動

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王世堅最近常被網友笑虧綠了一輩子，最近突然「紅」了，原來他目前是抖音上「最紅歌手」，他過去質詢片段被中國音樂人做成金曲《沒出息》，洗腦的曲調與經典歌詞從中國紅回台灣，就連王世堅也直呼「嘆為觀止」。近期音樂人許常德也發文分享聽後感，直言這首歌最大賣點，在於王世堅生動的動作表情與聲音。

民進黨立委王世堅質詢常有金句，如今意外成為抖音當紅歌手。（資料照，記者王藝菘攝）民進黨立委王世堅質詢常有金句，如今意外成為抖音當紅歌手。（資料照，記者王藝菘攝）

許常德發文提到，《沒出息》這首歌的歌詞，不是這首歌的最大賣點，「不然拿掉王世堅的動作、表情與聲音，甚至換另一個人來唱，一定不會像這個版本這麼轟動。」

他提到作品有點刀郎的力道，短短幾個原本不相干的字，就把人生常見的無奈與表裡不一，透過激動過頭的感嘆，說的一字都不退讓，「從從容容後的游刃有餘，是嘲諷，也是控訴。所以唱的人和聽的人都會很爽，這樣的歌，很有療癒效果，會帶來平和的感覺，原本那個說不清楚、也不一定能說清楚的生命裡的瘀青，突然被這首歌太過認真的逗笑了，就是我的聽後感，也很期待有個重金屬版。」

