娛樂 最新消息

可愛又好色 小個子的她是個愛愛天才

日本AV片商Moodyz又迎來一位新人白石奈美（白石なみ）。（翻攝自PLAY NO.1）日本AV片商Moodyz又迎來一位新人白石奈美（白石なみ）。（翻攝自PLAY NO.1）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz又迎來一位新人白石奈美（白石なみ），年紀只有20歲的她身高148公分，十分的嬌小，長相也是可愛型。據悉，她從小到大都是就讀女校，因此看到男生都羞澀的無法對視，性經驗人數僅有一人，次數也只有3次，全然是塊原石！

白石奈美身高只有148公分，非常嬌小可愛。（翻攝自PLAY NO.1）白石奈美身高只有148公分，非常嬌小可愛。（翻攝自PLAY NO.1）

白石奈美跟男性相處的經驗很少，非常羞澀。（翻攝自PLAY NO.1）白石奈美跟男性相處的經驗很少，非常羞澀。（翻攝自PLAY NO.1）

不過可不要因為白石奈美經驗少就小看她了，褪下外衣的她可是個「愛愛的天才」，她嬌小的身體不僅凸顯出男優的尺寸，正戲的表現更是可圈可點，反應激烈又主動，也難怪片商宣傳時稱她為「十年一人」。

穿上學生制服的白石奈美散發著十足青春氣息。（組合照，翻攝自X）穿上學生制服的白石奈美散發著十足青春氣息。（組合照，翻攝自X）

雖然白石奈美個子嬌小，很容易被拿來與前輩小野六花及七澤米亞比較，不過相信她「可愛又好色」的特點，能殺出一條路，獲得老司機們的青睞。

