《黑潮島嶼》男星拍戲觸心結！爆「20年沒聯絡弟弟」喊卡崩潰嘔吐

《星空下的黑潮島嶼》主演吳念軒、黃河、劉承恩、睦媄出席客家電視台金鐘入圍交流會，分享入圍心情與紅毯準備。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕客家電視台旗艦劇集《星空下的黑潮島嶼》在第60屆金鐘獎氣勢如虹，一舉入圍16項大獎，成為本屆最大贏家。主演吳念軒、黃河、劉承恩、睦媄今（9）出席客家電視台入圍交流會，受訪時談到典禮準備與入圍心情。

吳念軒透露早已試穿完「戰袍」。（記者潘少棠攝）

吳念軒透露早已試穿完「戰袍」，穿上那一刻覺得格外有加持感，「穿上就覺得氣場滿滿，是一種祝福。」他笑說沒節食照樣喝珍珠奶茶，完全放鬆迎戰，會保持平常心迎戰，用最好的狀態面對金鐘60。黃河則笑說還沒決定要穿什麼，「最近忙著籌備愛情電影，調整作息和飲食，讓氣色保持最好，畢竟氣色才是最好的造型！」睦媄笑稱一度考慮穿「布偶裝」上場，最後還是決定挑件好走的禮服；劉承恩決定穿上弟弟15年前的結婚禮服。

請繼續往下閱讀...

黃河打趣希望能擺脫「驚悚影帝」頭銜，讓觀眾能看到「可愛的黃河」。（記者潘少棠攝）

早前剛透露分手消息的黃河，表示現階段專注在電影與戲劇新作品，年底希望愛情電影能順利開拍，明年將有台語劇宣傳。」打趣希望能擺脫「驚悚影帝」頭銜，讓觀眾能看到「可愛的黃河」，他也持續投入表演課教學，邀請吳念軒當客座講師。

劉承恩有一場戲演到兄弟重逢，讓他聯想到現實中與親弟弟多年未聯絡的經歷。（記者潘少棠攝）

聊到戲中兄弟情，劉承恩直說吳念軒戲裡戲外都很照顧他，有一場戲演到兄弟重逢，讓他聯想到現實中與親弟弟多年未聯絡的經歷，「拍完那天我真的去吐，後來傳訊息給弟弟，20年沒說話的我們又重新連上線。」讓他不禁感嘆戲劇的力量。睦媄則將自己童年時阿公生病的記憶融入角色，「我小時候看到阿公生病卻幫不上忙，那種無力感就放進角色裡，讓我更理解醫療的珍貴。」

睦媄則將自己童年時阿公生病的記憶融入角色。（記者潘少棠攝）

至於全劇使用大量客語演出，幾位演員都笑稱像「再上了一堂語言課」。劉承恩雖然有客家血統，卻得在戲裡裝作聽不懂；吳念軒第一次接觸客語，意外愛上語言的韻律，「講熟了就超有成就感！」還笑說罵他客家髒話一定會被識破，黃河認為學語言是認識土地的一種方式，「透過語言去理解文化，真的很好玩。」睦媄劇中多以綠島腔台語演出，聽著演員們苦練客語，也直呼客語的腔調很特別、聽起來很好聽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法