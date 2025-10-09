《終戰那一天》紀錄片重現二戰影像 林昶佐專訪彭明敏成絕響！

〔記者許世穎／台北報導〕今年（2025）適逢二戰結束80週年，導演盧慈穎推出紀錄片《終戰那一天》，蒐集戰前至戰後大量真實影像，並透過數位上色技術重現歷史場景。片中更邀請駐芬蘭大使林昶佐擔任主持人，親自訪談最後一批戰爭世代長者，留下包含已故前總統府資政彭明敏等人的口述史，延續台灣在戰火中的記憶。

該片改編自蘇碩斌教授主編的同名書籍，採用了大量歷史資料影片來說故事，花了兩年半在國內外蒐集、斥資超過200萬取得影像授權，耗費龐大的人力與成本。

導演盧慈穎也走訪全台超過20位長者，最終擇定分別來自前線、後方、外圍三個類型的6位受訪者，由他們親口說出戰時台灣人的真實生命經驗。盧慈穎說：「這種方式能讓觀眾彷彿搭上時光機，親身體驗歷史現場。」

《終戰那一天》記錄林昶佐（左）與台灣獨立運動的先驅彭明敏教授對談。（貝殼放大提供）

為了讓歷史真正被看見，製作團隊邀請民間文史工作者王子碩、甘記豪、吳尚融擔任上色顧問，由資歷豐富的印度團隊為影片進行修復與上色，每一格畫面都必須經過嚴謹的評估與考證，才能最接近真實的樣貌。

盧慈穎表示：「1930年代台北州的公車應該是什麼顏色？1940年代的青年團制服應該是什麼顏色？這些都必須有所本，不能自由發揮，也因此大幅增加了製作的難度。」

製作過程中，團隊曾特地前往嘉義阿里山鄒族里佳部落，拜訪台灣最後一位「高砂義勇隊」成員莊銀池。當時正值疫情高峰，家屬希望能待疫情趨緩後再進行拍攝，然而莊銀池因健康狀況惡化，在訪談前辭世。對導演盧慈穎而言，這成為製作過程中最大的遺憾，也讓團隊意識到，記錄戰爭世代的故事，分秒都不容浪費。

她進一步表示，彭明敏的受訪對團隊而言意義重大。「當時彭教授已高齡97歲，也很少接受訪問，但得知這部紀錄片關於台灣在二戰前後的歷史，他非常爽快地答應拍攝。」盧慈穎回憶，「他很清楚，這段歷史若不趕快記錄下來，未來的台灣人將更難理解自己的過去。」

影片中，林昶佐訪問自二戰前線的士兵、後方的少年工，到海外的留學生，呈現不同處境下的戰爭經歷。林昶佐在接受訪談時說：「戰爭、戰敗、換國家與對自我身份的懷疑，這四件事同時發生，長輩們必須在這樣的處境下，一邊思考『我是誰』，一邊繼續往前走。他們早在一個比我們現在更複雜的狀況裡，就已經想過一次了。」

《終戰那一天》於10月7日推出「後製上映集資計畫」，盧慈穎說：「這些影像的蒐集、修復、上色，是保存台灣集體記憶的重要行動。」她也提醒，戰爭世代正快速凋零，長者的故事要有人記得，讓後人以歷史借鏡，「我們不能等到下次戰爭開打，才來思考應該怎麼應對。」

