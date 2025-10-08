自由電子報
娛樂 最新消息

韓Rapper喊「後面有車」好懂哏！神秘嘉賓曝光

Woodie Gochild。（歐妮娛樂提供）Woodie Gochild。（歐妮娛樂提供）

pH1。（歐妮娛樂提供）pH1。（歐妮娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由「Jay Park」朴宰範創立的頂級嘻哈品牌「H1GHR MUSIC」成員在台集合。旗下「四大主將」，包括pH-1、BIG Naughty、lIlBOI與Woodie Gochild將全員到齊，於10月22日（三）晚間8點，在Zepp New Taipei聯手獻上「2025 pH-1 & BIG Naughty in Taipei」演唱會，將聯手引爆今年底最強的嘻哈狂潮。

lIlBOI。（歐妮娛樂提供）lIlBOI。（歐妮娛樂提供）

BIG Naughty。（歐妮娛樂提供）BIG Naughty。（歐妮娛樂提供）

尚未開演，BIG Naughty就已先在台灣引爆話題，日前主辦釋出福利小卡預覽圖，眼尖粉絲一眼認出卡片背後印有「你後面有車」的親筆手寫中文，瞬間在社群平台上掀起討論熱潮。該句出自台灣本土知名嘻哈歌手瘦子的直播片段，成為網友之間的經典用語。不少粉絲紛紛留言：「到底是誰教他這個哏的？！」、「比起演出更想知道他怎麼知道這句話的」、「太接地氣了啦！」

Karencici。（歐妮娛樂提供）Karencici。（歐妮娛樂提供）

先前預告的「重量級神秘嘉賓」也在近日公開剪影人物為人氣歌手Karencici，她興奮表示：「很開心有機會和pH-1合作兩首歌曲，非常期待能透過這次台北演出首次獻唱《GOSHA》、《FIX IT!》給粉絲朋友。」

韓Rapper喊「後面有車」好懂哏！神秘嘉賓曝光「2025 pH-1 & BIG Naughty in Taipei」座位圖。 （歐妮娛樂提供）

「2025 pH-1 & BIG Naughty in Taipei」將於10月22日（三）晚間8點在 Zepp New Taipei 舉行，購票可洽 Ticket Plus 遠大售票網站，更多活動詳情可至主辦單位「Onni Entertainment 歐妮娛樂」官方 IG：https://www.instagram.com/onni_ent/ 查詢。

