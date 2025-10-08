顏正國癌逝！譚艾珍揭《好小子》童星拍攝真實內幕

譚艾珍（中）過去和顏正國（右）合作，很不捨他離世。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾演出《好小子》、《少年吔，安啦！》、《角頭》等多部經典電影的演員「阿國」顏正國，昨傳出因肺腺癌病逝，享年50歲。消息一出，令影迷與圈內好友不捨。曾在《好小子》中飾演他奶奶的資深演員譚艾珍，也難掩悲痛，回憶兩人多年前從戲裡到戲外的深厚情誼。

譚艾珍表示，1986年拍攝《好小子》時，顏正國是片中三個小子的大哥，片場不僅照顧兩位年紀較小的弟弟，連她當時才兩歲的女兒歐陽靖都被他一併呵護，「他拍戲經驗比其他小孩多，朱延平導演只要先交代他，他就會教會兩個弟弟，大家才能順利完成一場戲，真的很懂事。」

後來顏正國一度誤入歧途入獄，甚至被判死刑，後因修法逃過一劫，2012年假釋出獄。譚艾珍2013年她特別邀請他上節目重聚，「我們聊了很多，我還對他說：『等待機會，你的才華屬於電影。』果然後來他真的又重新發光發熱。」

之後兩人持續保持聯絡。2021年顏正國自導電影《少年吔》時，還邀請譚艾珍客串，「他人緣很好，高雄很多朋友都義務來幫忙。」直到去年譚艾珍的LINE帳號被盜，聯絡名單全遺失，兩人因此失去聯繫。「我那時還想說，我們一定會再見面的，沒想到今天等到的，是他『畢業』的消息。」她感慨道：「這孩子功課做得好，學分提早修滿，就先畢業了。」

譚艾珍最後沉痛地說：「在最能發揮才華的年紀，要面對癌症真的很難接受。但阿國經歷過那麼多磨練，是個堅強又聰明的孩子，我相信他一定能用智慧放下，也清楚自己要走向一段更光明美好的旅程。」

