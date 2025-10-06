自由電子報
娛樂 最新消息

告五人中秋節憶哈密瓜慘痛回憶 滿地爛瓜收禁令

告五人中秋節應景拿柚子拍照。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋佳節，告五人仍因工作無法和家人團聚，但在後台，雲安、犬青、哲謙仍開心拿著柚子應景拍照，笑說：「跟團隊一起過節的感覺也很溫暖！」

告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，近期也在不同城市巡演，他們為電影《有病才會喜歡你》打造的《我天生－有病版》入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，對於已經得過金曲獎年度歌曲的告五人來說又是一次肯定。

告五人很多節日都在演出中渡過。（相信音樂提供）

鼓手哲謙也分享鼓上的哈密瓜緣由，笑說2019年第一次跑Live House巡演時，因為《你要不要吃哈密瓜》這首歌，歌迷們會帶真的哈密瓜進場應援，結果演出結束後滿地爛瓜，最後被場館禁止。後來到上海演出時，他收到歌迷送的塑膠哈密瓜，便放在鼓上一路陪伴巡演，象徵帶著哈瓜（粉絲暱稱）們一起看世界。

10月26日告五人將到日本大阪Zepp Osaka Bayside開唱，另外11月8日則會到東京Zepp Haneda （TOKYO）舉辦演唱會。

