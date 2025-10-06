【10/6～10/12一週運勢】迎「最熱中秋」火氣跟著旺…12星座「直球對決」接招眉角學起來

秋老虎發威，今年遇上最熱中秋，恰逢「水星進天蠍」和「牡羊座滿月」2件星象大事，星座專家提醒，本週人與人之間的溝通及對話，可能會比較直白、尖銳，甚至帶有火藥味…，12星座的化解之道各有重點！（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中秋連假之後，後天將迎來24節氣中的「寒露」，但今年卻罕見遇上台灣近10年最熱的「中秋節」！烈日高掛，陽光曬得皮膚刺痛，尤其一到中午，「體感溫度」幾乎飆破38℃，即便入夜，仍舊令人感到悶窒難耐。

天氣一熱，人的脾氣便容易失控、暴走…，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，中秋節這天是月亮能量最強的一天，尤其是10/7當天的星象，適逢「水星進天蠍」和「牡羊座滿月」2件重要大事，人與人之間的溝通將變得更有目的性、更具策略性，每一個字句都可能被仔細推敲，不再有太多模糊地帶；溝通與對話可能會比較直白、尖銳，甚至帶有火藥味，人們會毫不猶豫地表達他們的個人立場，要求被看見。

安德魯進一步解釋，「往好處想，是容易發掘真相的一週；但也可能因為太過堅持己見而陷入不必要的內耗和執念中。」安德魯強調，這是一個強大的時機點，想趁滿月清掃身邊週遭的負能量？12星座的朋友們本週能做的事很簡單，就是：

➤釐清你的個人目標和自我認同。

➤勇敢地表達真實的自己和內心的渴望。

➤為自己的權益和獨立性而戰。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

．工作：滿月直接把你敲醒，該收尾的全都推到你身上。幸好你有「衝就對了」的體質，幫你在這個時候快速收割。

．感情：單身牡羊這週很像「按不住的火山」，要嘛直接表白，要嘛翻桌封鎖，浪漫跟災難只差一秒。

．財運：買買買，什麼時候不買，本週容易衝動購物，買了一堆小廢物。

．健康：太衝容易頭痛，建議多動動，不然錢都被醫院賺走了。

．幸運色：橘紅色

．幸運數字：10



♉金牛座

．工作：一堆鳥毛細節等著你，老闆還一副「這很簡單吧」的臉。你心裡OS：要不是我耐操，早就跑路。本週忍一下！

．感情：有人跟你攤牌，不是嫌你慢就是逼你表態。你只想先吃飽再吵，結果對方覺得你冷血。稍微熱情一點可以減少很多麻煩。

．財運：投資請走安全牌，別幻想一夜變巴菲特。

．健康：脖子肩膀緊到像石頭，快去給人用力踩一踩。

．幸運色：咖啡色

．幸運數字：6



♊雙子座

．工作：事情多到爆炸，但你腦袋快得像5G，邊聊八卦邊解決問題，超神。但如果可以專心一點，事情會更快做完。

．感情：表面說沒事，心裡卻小劇場跑馬燈，另一半快被你搞精神分裂。有話直接說，欲言又止根本不像你。

．財運：正財不錯，偏財先不要，不要當個貪心的傻瓜。

．健康：喉嚨快壞掉，少喝冰飲料，不要以為自己還年輕。

．幸運色：天空藍

．幸運數字：5



♋巨蟹座

．工作：再怎麼努力，還是有人看不順眼，搞得你懷疑是不是自己長得很欠罵。本週不要被旁邊的人影響，才能有好成績

．感情：你心裡再演八點檔，對方卻以為你在報新聞。別想太多，不是所有人都懂你內心戲。

．財運：心情差就亂買，最後房間滿滿戰利品，錢包比臉還乾。

．健康：腸胃直接反映你的玻璃心，一緊張就拉肚子。

．幸運色：粉紅色

．幸運數字：4



♌獅子座

．工作：老闆或同事嘴賤到極點，你爆氣回嗆只會兩敗俱傷。本週適合喵喵叫，不適合獅吼。

．感情：你太想證明自己，結果另一半覺得跟你談戀愛像參加比賽。冷靜一點，愛情不是比賽。

．財運：眼光很準，但心急害你賺不到大錢，只能撿渣渣。

．健康：熬夜＋火氣大，血壓高到你頭快炸掉。

．幸運色：奶油色

．幸運數字：11



♍處女座

．工作：你「細節控」大爆發，搞得同事想揍你。但偏偏成果真的不錯，讓人又愛又恨。

．感情：本週有點太自戀了，稍微控制一下，不然會嚇跑本來想要追你的人。

．財運：錢包狀況穩定，還有可能撿到優惠或折扣。適合血拼的一週。

．健康：腸胃敏感，不要再半夜吃垃圾食物。

．幸運色：激情紅

．幸運數字：7



♎天秤座

．工作：滿月逼你做決定，但你最怕的就是選擇。結果你卡到爆，最後拖到別人要幫你選。不要怕，有主見一點。

．感情：對方嫌你顧慮別人太多，你心裡想：「那我顧自己就好啊？」小心冷戰升級。

． 財運：工作上有大量開銷，買設備、工具…沒關係，這些都會幫你再賺更多錢回來，本週「投資運」偏爛…不要衝動！

．健康：腰痠背痛，你筋骨比隔壁大叔還老。

．幸運色：象牙白

．幸運數字：2



♏天蠍座

．工作：水星進你家，嘴巴一開就是重磅武器，善用你的小嘴，用得好本週升官，加薪不是問題。

．感情：桃花開到炸，曖昧對象多到你懷疑自己是不是韓劇主角。只是最近的曖昧對象，都是狠角色，不好搞定。

．財運：很適合規劃長線投資，別怕慢，穩穩賺。

．健康：小心泌尿系統，不要硬憋。

．幸運色：螢光色系

．幸運數字：8



♐射手座

．工作：靈感滿滿，但你只會丟idea，不想收尾。後面一堆人幫你擦屁股。不要只出一張嘴喔！

．感情：單身的「玩曖昧」可以玩得很爽；有對象的卻老想自由，麻煩你安穩一點，免得擦槍走火。

．財運：有偏財驚喜，但3秒就被你花光。

．健康：膝蓋小心，不要逞強當猛男。

．幸運色：夢幻紫

．幸運數字：12



♑魔羯座

． 工作：所有爛攤子都丟給你，你已經升級成公司「超耐用工具人」。不要擔心，你在做，天有再看！

．感情：忙到忘了戀愛，另一半對你的忍耐力逐漸母湯，嘴巴甜一點就對了。

．財運：儲蓄穩定，還有可能多一筆意外收入。

．健康：牙齒或骨頭要保養，別等痛到哭才看醫生。

．幸運色：深灰

．幸運數字：1



♒水瓶座

．工作：拖延症嚴重～原本的好機會，都被你拖不見了，本週不要當小懶豬。

． 感情：你最討厭被管，另一半一管你，你立刻翻臉。但本週另外一半好像比較有理喔。

．財運：別被朋友推坑投資，十有八九是陷阱，你到底都交了什麼朋友啦！

．健康：氣血容易不順，麻煩去看個中醫調理一下。

．幸運色：質感黑

． 幸運數字：9



♓雙魚座

．工作：貴人幫你兜底，你根本可以邊做邊摸魚。本週真的是躺著都能賺。

．感情：第六感準到變預言家，對方還沒說出口你就知道。

．財運：小偏財旺，可能突然收到禮物或紅包。

．健康：走路小心，別又摔得比卡通還浮誇。

．幸運色：金色

．幸運數字：3

☆民俗說法僅供參考☆

