自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【10/6～10/12一週運勢】迎「最熱中秋」火氣跟著旺…12星座「直球對決」接招眉角學起來

秋老虎發威，今年遇上最熱中秋，恰逢「水星進天蠍」和「牡羊座滿月」2件星象大事，星座專家提醒，本週人與人之間的溝通及對話，可能會比較直白、尖銳，甚至帶有火藥味…，12星座的化解之道各有重點！（中央社）秋老虎發威，今年遇上最熱中秋，恰逢「水星進天蠍」和「牡羊座滿月」2件星象大事，星座專家提醒，本週人與人之間的溝通及對話，可能會比較直白、尖銳，甚至帶有火藥味…，12星座的化解之道各有重點！（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中秋連假之後，後天將迎來24節氣中的「寒露」，但今年卻罕見遇上台灣近10年最熱的「中秋節」！烈日高掛，陽光曬得皮膚刺痛，尤其一到中午，「體感溫度」幾乎飆破38℃，即便入夜，仍舊令人感到悶窒難耐。

天氣一熱，人的脾氣便容易失控、暴走…，星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，中秋節這天是月亮能量最強的一天，尤其是10/7當天的星象，適逢「水星進天蠍」和「牡羊座滿月」2件重要大事，人與人之間的溝通將變得更有目的性、更具策略性，每一個字句都可能被仔細推敲，不再有太多模糊地帶；溝通與對話可能會比較直白、尖銳，甚至帶有火藥味，人們會毫不猶豫地表達他們的個人立場，要求被看見。

安德魯進一步解釋，「往好處想，是容易發掘真相的一週；但也可能因為太過堅持己見而陷入不必要的內耗和執念中。」安德魯強調，這是一個強大的時機點，想趁滿月清掃身邊週遭的負能量？12星座的朋友們本週能做的事很簡單，就是：

➤釐清你的個人目標和自我認同。
➤勇敢地表達真實的自己和內心的渴望。
➤為自己的權益和獨立性而戰。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座
．工作：滿月直接把你敲醒，該收尾的全都推到你身上。幸好你有「衝就對了」的體質，幫你在這個時候快速收割。
．感情：單身牡羊這週很像「按不住的火山」，要嘛直接表白，要嘛翻桌封鎖，浪漫跟災難只差一秒。
．財運：買買買，什麼時候不買，本週容易衝動購物，買了一堆小廢物。
．健康：太衝容易頭痛，建議多動動，不然錢都被醫院賺走了。
．幸運色：橘紅色
．幸運數字：10


♉金牛座
．工作：一堆鳥毛細節等著你，老闆還一副「這很簡單吧」的臉。你心裡OS：要不是我耐操，早就跑路。本週忍一下！
．感情：有人跟你攤牌，不是嫌你慢就是逼你表態。你只想先吃飽再吵，結果對方覺得你冷血。稍微熱情一點可以減少很多麻煩。
．財運：投資請走安全牌，別幻想一夜變巴菲特。
．健康：脖子肩膀緊到像石頭，快去給人用力踩一踩。
．幸運色：咖啡色
．幸運數字：6


♊雙子座
．工作：事情多到爆炸，但你腦袋快得像5G，邊聊八卦邊解決問題，超神。但如果可以專心一點，事情會更快做完。
．感情：表面說沒事，心裡卻小劇場跑馬燈，另一半快被你搞精神分裂。有話直接說，欲言又止根本不像你。
．財運：正財不錯，偏財先不要，不要當個貪心的傻瓜。
．健康：喉嚨快壞掉，少喝冰飲料，不要以為自己還年輕。
．幸運色：天空藍
．幸運數字：5


♋巨蟹座
．工作：再怎麼努力，還是有人看不順眼，搞得你懷疑是不是自己長得很欠罵。本週不要被旁邊的人影響，才能有好成績
．感情：你心裡再演八點檔，對方卻以為你在報新聞。別想太多，不是所有人都懂你內心戲。
．財運：心情差就亂買，最後房間滿滿戰利品，錢包比臉還乾。
．健康：腸胃直接反映你的玻璃心，一緊張就拉肚子。
．幸運色：粉紅色
．幸運數字：4


♌獅子座
．工作：老闆或同事嘴賤到極點，你爆氣回嗆只會兩敗俱傷。本週適合喵喵叫，不適合獅吼。
．感情：你太想證明自己，結果另一半覺得跟你談戀愛像參加比賽。冷靜一點，愛情不是比賽。
．財運：眼光很準，但心急害你賺不到大錢，只能撿渣渣。
．健康：熬夜＋火氣大，血壓高到你頭快炸掉。
．幸運色：奶油色
．幸運數字：11


♍處女座
．工作：你「細節控」大爆發，搞得同事想揍你。但偏偏成果真的不錯，讓人又愛又恨。
．感情：本週有點太自戀了，稍微控制一下，不然會嚇跑本來想要追你的人。
．財運：錢包狀況穩定，還有可能撿到優惠或折扣。適合血拼的一週。
．健康：腸胃敏感，不要再半夜吃垃圾食物。
．幸運色：激情紅
．幸運數字：7


♎天秤座
．工作：滿月逼你做決定，但你最怕的就是選擇。結果你卡到爆，最後拖到別人要幫你選。不要怕，有主見一點。
．感情：對方嫌你顧慮別人太多，你心裡想：「那我顧自己就好啊？」小心冷戰升級。
． 財運：工作上有大量開銷，買設備、工具…沒關係，這些都會幫你再賺更多錢回來，本週「投資運」偏爛…不要衝動！
．健康：腰痠背痛，你筋骨比隔壁大叔還老。
．幸運色：象牙白
．幸運數字：2


♏天蠍座
．工作：水星進你家，嘴巴一開就是重磅武器，善用你的小嘴，用得好本週升官，加薪不是問題。
．感情：桃花開到炸，曖昧對象多到你懷疑自己是不是韓劇主角。只是最近的曖昧對象，都是狠角色，不好搞定。
．財運：很適合規劃長線投資，別怕慢，穩穩賺。
．健康：小心泌尿系統，不要硬憋。
．幸運色：螢光色系
．幸運數字：8


♐射手座
．工作：靈感滿滿，但你只會丟idea，不想收尾。後面一堆人幫你擦屁股。不要只出一張嘴喔！
．感情：單身的「玩曖昧」可以玩得很爽；有對象的卻老想自由，麻煩你安穩一點，免得擦槍走火。
．財運：有偏財驚喜，但3秒就被你花光。
．健康：膝蓋小心，不要逞強當猛男。
．幸運色：夢幻紫
．幸運數字：12


♑魔羯座
． 工作：所有爛攤子都丟給你，你已經升級成公司「超耐用工具人」。不要擔心，你在做，天有再看！
．感情：忙到忘了戀愛，另一半對你的忍耐力逐漸母湯，嘴巴甜一點就對了。
．財運：儲蓄穩定，還有可能多一筆意外收入。
．健康：牙齒或骨頭要保養，別等痛到哭才看醫生。
．幸運色：深灰
．幸運數字：1


♒水瓶座
．工作：拖延症嚴重～原本的好機會，都被你拖不見了，本週不要當小懶豬。
． 感情：你最討厭被管，另一半一管你，你立刻翻臉。但本週另外一半好像比較有理喔。
．財運：別被朋友推坑投資，十有八九是陷阱，你到底都交了什麼朋友啦！
．健康：氣血容易不順，麻煩去看個中醫調理一下。
．幸運色：質感黑
． 幸運數字：9


♓雙魚座
．工作：貴人幫你兜底，你根本可以邊做邊摸魚。本週真的是躺著都能賺。
．感情：第六感準到變預言家，對方還沒說出口你就知道。
．財運：小偏財旺，可能突然收到禮物或紅包。
．健康：走路小心，別又摔得比卡通還浮誇。
．幸運色：金色
．幸運數字：3

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中