向太鬆口「門當戶對」不重要 選郭碧婷當兒媳看中3點

「向太」陳嵐大讚郭碧婷是個好媳婦。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，本身也是知名電影製片人，近日她發表一段影片，談到當初選擇郭碧婷當兒媳只重視3要點，根本不在乎「門當戶對」。影片中向太也揭露郭碧婷婚後仍選擇住在台北的原因。

向太表示兒子向佐最早是在巴黎時裝秀遇上郭碧婷，當時就向郭碧婷要過聯繫方式，但是郭碧婷並沒有給。後來向佐和郭碧婷又在中國的綜藝節目上再度碰面，當時導演表示，希望節目裡要玩CP橋段，所以向佐和郭碧婷兩人互動漸多，郭碧婷的聯繫方式則是向太助攻要到的。綜藝節目拍完後，向佐加強火力追求郭碧婷，更積極飛到台灣。

請繼續往下閱讀...

向佐（右）最早是在巴黎時裝秀遇上郭碧婷，當時向郭碧婷要聯繫方式沒成功。（翻攝自微博）

向太強調，當時她就看到郭碧婷的善良、有愛心、孝順，覺得郭碧婷是個非常好的女孩。向太知道郭碧婷婚前就收養了超過70隻流浪貓狗與鳥類，且郭碧婷為了當時生病的爸爸希望能住在台北，向太非常大度的認為郭碧婷孝順爸爸是個大優點，因此，便尊重她的選擇，讓她住在台北，多些時間陪伴在老人家身邊。

婚前向佐和郭碧婷並沒有說好要住在香港或是台北，當時郭爸爸生病，狀況不明，郭碧婷才提出要多陪伴爸爸。向太也說，現在郭碧婷工作時，如果郭爸爸健康狀況還不錯，她也會帶著郭爸爸多看看世界，向太一點都不吃醋，還大讚由此就能看出之後郭碧婷之後也會孝順她與向華強。向太不忘替郭碧婷緩頰，特別說：過年、過節、生日郭碧婷都一定飛到香港，而且帶著孩子，是個特別稱職的媳婦。

向太很喜歡郭碧婷的善良、有愛心、孝順。（翻攝自IG）

向太也認為郭碧婷的個性和她相似，非常照顧自己的原生家庭，也不會要求夫家幫忙。向華強和向太給她的錢，郭碧婷都存在孩子戶頭上，讓向太覺得自己，「不是生兒子沒兒子，而是生兒子多了個女兒」。向太也表示不明白為何有些婆婆喜歡刁難媳婦，她認為兒子和媳婦的生活幸福才是重要的事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法