安芝儇、南珉貞女團見面會爆違法爭議！韓方發聲明回擊：均非屬實

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙成立韓國啦啦隊女團「2S」，今年初才剛辦過粉絲見面會，不過卻傳出主辦單位沒付成員演唱曲目的版權費用，還被檢舉台上3位韓籍工作人員沒有申請工作證，對此，負責籌辦見面會的韓商今（4）日也做出聲明。

朴旻曙Mingo（左起）、趙娟週、安芝儇、南珉貞舉辦粉絲見面會。（資料照，記者陳奕全攝）

韓商達爾網路技術有限公司透過聲明強調，有關曲目版權費用他們已經辦理公開演出權之版稅申報與繳納程序。韓方也強調關於專輯遭非法製作與發行、或版稅結算不正常之指控，均非屬實。

而關於粉絲見面會舞台工作人員未持工作許可之疑慮：經查，遭質疑之人員為韓商達爾韓國總部之台灣分公司負責人；另確認實際上台之人為到場的台灣粉絲。此外，前述負責人並非以單純免簽（觀光）入境，而是持有APEC商務旅行卡（ABTC）正式入境，該人員具備合法且受公認之商務活動資格。「本次惡意檢舉與事實不符，韓商達爾公司已誠實並積極配合勞動主管機關之調查，相關說明均已完成，現正等待正式函覆。」

此外，韓商達爾公司提到，有發現其公司內部有員工私下非法盜賣2S專輯及週邊商品庫存並藉此牟利，FANDING Inc. 將依著作權侵害、不正當競爭行為等相關法令，究責到底、絕不寬貸。韓商達爾公司已進行徹查並採取法律行動。

公司對外表示：「對於未經事實查核之不實舉報，致使2S SPOTAINMENT及其旗下藝人承受無端質疑一事，FANDING Inc. 將與2S SPOTAINMENT協同韓商達爾公司一同以保護藝人為最優先目標，堅決對抗所有不實指控，並懇請各界共同努力，切勿輕信、擅自轉發、散佈未經證實之謠傳，以免觸法，並促進啦啦隊產業之健全發展。」

