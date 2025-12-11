自由電子報
娛樂 最新消息

香港脾氣最大明星原來是「她」 向太爆料掀桌內幕揭她想當「大姊大」

向太是郭碧婷婆婆，知道許多演藝圈傳奇故事。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星郭碧婷與香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，家庭生活讓外界好奇，相隔6年，她昨（10日）難得出席活動，與台灣媒體暢聊，笑稱婆婆很大氣、富貴，而經常引起話題的向太，再次登上熱搜，因為她親自爆料哪位香港明星脾氣最大？

最近向太在社交平台發布影片，她談到：「全香港男女明星都算上，脾氣最大的真的是阿梅，梅艷芳。」話雖如此，但向太說：「但阿梅唯獨對我非常尊重。」梅艷芳唱紅過《女人花》、《似是故人來》等眾多歌曲，也演過電影《胭脂扣》，並獲得金馬獎最佳女主角獎，可惜已在2003年底過世。

向太還真的知道演藝圈許多故事，她回憶90年代梅艷芳巔峰期時，她的小叔向華勝（向華強的弟弟）曾想以「用錢砸」的方式邀請梅艷芳拍電影，以為砸大錢必能打動梅艷芳，沒想到因交涉態度強硬，反而讓梅艷芳反感，向太爆料，當時小叔和梅艷芳談判破裂直接掀桌，最後小叔回頭請她出馬，希望能邀得梅艷芳拍電影。

做事有一套方法的向太，出面與梅艷芳溝通，她說見到阿梅時先主動抱抱對方，希望用真心讓梅艷芳感受到自己的誠意，氣氛對了之後向太才提醒梅艷芳：「脾氣可以收斂一些，不要給自己惹麻煩！」

在節目中向太也談到，和梅艷芳做了良好溝通後，梅艷芳反而主動提出想合作拍電影的念頭，還說想和向太學習如何成為「大姊大」，向太說：「人與人之間交往真的要真誠，講假話會被戳穿的，說真心話也要有技巧。」

