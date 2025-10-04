BLACKPINK高雄演出倒數 高市府公布應援活動指南

〔記者王榮祥／高雄報導〕全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱DEADLINE高雄場，將於10/18、10/19在世運主場館展開，預計吸引近10萬歌迷朝聖；高市經發局今公布應援活動指南，迎接廣大海內外BLINK再次齊聚高雄。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

高市經發局說明，除延續兌換面額50元的商圈夜市優惠券，今年特地規劃「韓味美食JUMP吃最優惠」活動，串連高雄在地20家韓食餐廳推出10月份樂迷專屬優惠，粉絲憑商圈夜市優惠券消費，就能享有贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康。

請繼續往下閱讀...

經發局也與高雄知名舞蹈教室及餐酒館聯手舉辦「K-POP RANDOM DANCE隨播即跳舞蹈大賽」，歡迎粉絲提前來高雄參與「前夜祭」，10/17將於中央公園商圈舉辦的隨播即跳舞蹈大賽，不僅多首Kpop金曲一起JUMP，更準備韓星必拍「360度環繞自拍機（360 Spinning Video Booth）」，讓粉絲留下高雄追星精彩時刻。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

10/17至10/19將在高雄捷運左營站發券櫃檯，設置演唱會主視覺打卡牆，邀請粉絲們一起提前熱舞暖身、打卡留念，讓追星體驗再升級。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

經發局補充，樂迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元商圈夜市優惠券，也歡迎各位粉絲踴躍報名「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」舞蹈大賽（報名網址https://reurl.cc/0WN82Y），詳情可至經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網（www.khafterparty.tw），和各大百貨官網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法