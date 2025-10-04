自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BLACKPINK高雄演出倒數 高市府公布應援活動指南

〔記者王榮祥／高雄報導〕全球大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱DEADLINE高雄場，將於10/18、10/19在世運主場館展開，預計吸引近10萬歌迷朝聖；高市經發局今公布應援活動指南，迎接廣大海內外BLINK再次齊聚高雄。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

高市經發局說明，除延續兌換面額50元的商圈夜市優惠券，今年特地規劃「韓味美食JUMP吃最優惠」活動，串連高雄在地20家韓食餐廳推出10月份樂迷專屬優惠，粉絲憑商圈夜市優惠券消費，就能享有贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康。

經發局也與高雄知名舞蹈教室及餐酒館聯手舉辦「K-POP RANDOM DANCE隨播即跳舞蹈大賽」，歡迎粉絲提前來高雄參與「前夜祭」，10/17將於中央公園商圈舉辦的隨播即跳舞蹈大賽，不僅多首Kpop金曲一起JUMP，更準備韓星必拍「360度環繞自拍機（360 Spinning Video Booth）」，讓粉絲留下高雄追星精彩時刻。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

10/17至10/19將在高雄捷運左營站發券櫃檯，設置演唱會主視覺打卡牆，邀請粉絲們一起提前熱舞暖身、打卡留念，讓追星體驗再升級。

高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）高市經發局公布BLACKPINK高雄演出應援活動指南。（經發局提供）

經發局補充，樂迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元商圈夜市優惠券，也歡迎各位粉絲踴躍報名「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」舞蹈大賽（報名網址https://reurl.cc/0WN82Y），詳情可至經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網（www.khafterparty.tw），和各大百貨官網。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中