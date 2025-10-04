自由電子報
娛樂 最新消息

李多慧化身鏟子超人被讚爆 電商PO文釣出本尊 網友：敢騙就抵制

李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，本月1日又被網友目擊到當地救災，讓她備受外界稱讚。（經紀公司提供）李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，本月1日又被網友目擊到當地救災，讓她備受外界稱讚。（經紀公司提供）

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生潰流重創光復鄉，引發許多「鏟子超人」志工主動前往當地協助救災，韓籍啦啦隊女神李多慧日前也化身「鏟子超人」現身災區，備受外界讚譽。境外電商蝦皮的小編近日發文貼出與「老闆」的趣味對話，宣稱要找李多慧合作，結果釣到李多慧留言，網友也紛紛直呼：「不能騙多慧，不然抵制加一！」

李多慧日前化身「鏟子超人」現身災區，備受外界讚譽。境外電商蝦皮的小編近日發文貼出與「老闆」的趣味對話，宣稱要找李多慧合作，結果釣到李多慧留言。（圖擷自threads）李多慧日前化身「鏟子超人」現身災區，備受外界讚譽。境外電商蝦皮的小編近日發文貼出與「老闆」的趣味對話，宣稱要找李多慧合作，結果釣到李多慧留言。（圖擷自threads）

颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重死傷，李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，本月1日又被網友目擊到當地救災，不顧形象素顏鏟土，也讓她備受外界稱讚。

蝦皮購物的小編2日也發文貼出疑似LINE對話截圖，內容為小編詢問老闆，是否可跟李多慧合作，老闆也表示只要李多慧有回，「我們雙11就找她」。而在該文發出僅1小時後，李多慧也留言直呼「你是真假」，小編隨後也貼出老闆同意的對話內容。

這番互動隨即引發網友朝聖，貼文至今已超過326萬次瀏覽，李多慧的回應也被16萬網友按讚，網友紛紛直呼「蝦皮你要是敢放多慧鴿子，我就停止使用你們app」、「他騙妳我們雙11就去PC home」、「看你多慧買！」、「支持多慧，如果蝦皮說話不算話我就把蝦皮刪掉」等。

