（專訪）林秋離過世3年…遺孀熊美玲現況曝光 走不出來自揭「療癒」經歷

〔記者張釔泠／專訪〕華語樂壇重量級作曲人熊美玲去年展開「我還年輕」聊癒音樂會，今晚在高雄已是第三場，演唱會主題是她的大兒子雨果拋出的，團隊全數通過，熊美玲也很喜歡，「以我們現在的年紀來看，有提醒自己的作用。」不避諱去年已經拿到了「敬老卡」，「60歲和65歲沒有什麼差別，但是拿到了很實惠，去搭高鐵都可以半價，很開心。」更鬆口將在先生林秋離的忌日12月11日推出新專輯，一手打理媽媽音樂事業的雨果信心滿滿：「接下來就是熊老師的舞台了。」

熊美玲「療癒」自我也「聊癒」聽眾。（記者陳奕全攝）

音樂會點出「聊癒」，起源在於熊美玲與另一半林秋離作為詞曲搭擋、寫下無數金曲，她有感而發：「這些歌我自己若沒唱，就只是一首hit song，但是故事大家不知道，由原創者來『說說唱唱』，就更有一點回味。」

請繼續往下閱讀...

此外，也把她經歷了先生過世，從走不出來、去接受心理諮詢，到站上舞台的心路歷程分享給大家，「療癒」自我之後「聊癒」聽眾，「我覺得那也是一個力量啊。生命中大家會遇到心愛的人離開，那是很痛的事情。那要怎麼走出來，這個過程要自己走一遭，才會知道。我想說我這樣的感覺，藉由我的歌應該是可以分享的。」

熊美玲去年展開「我還年輕」聊癒音樂會。（記者陳奕全攝）

演唱會起跑後有許多的迴響，尤其是去年的新加坡首場，更被新加坡的媒體評選為10場最有看頭的演唱會之一，熊美玲笑說：「看到自己跟五月天、劉德華 、泰勒絲、李宗盛、周杰倫同框，很驚訝。」 雨果也幽默表示，「一開始迴響就那麼好，把我們的胃口養大。」喊話希望這個聊癒音樂會的IP能夠一直辦下去。

林秋離過世已3年。（資料照，記者陳奕全攝）

對於這次舉辦音樂會印象最深刻的事，熊美玲則說：「沒想到我有機會、也有能力可以唱完一個專場。」提到原本沒有想過自己能做什麼，但是諮商師點醒了她，「我原來是做音樂的，而且是做得還可以的人，於是想重回到音樂的路上。」雨果透露，其實「接下來就是熊老師的舞台了」，這句話是父親退休後發出的豪語，只是父親後來生病離世，便由他來完成這個夢想。

林秋離過世這3年來，熊美玲幾乎「連軸轉」，不僅成為「台語新人」推出《 一路平安》專輯，也與兩個兒子舉辦了林秋離《音樂故事紀念特展》，沒有什麼休息的時間，「但是是快樂的，一方面不會亂想。」至於重新回到唱片市場後，擔不擔心銷量、網友評論等壓力，她感動直呼：「90%都是鼓勵的，感動之餘受到鼓舞，對於正在經歷傷痛的我來說，滿開心看到這些反饋。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法