（影）金鋼狼再飆金嗓！《悠唱藍調》合作凱特哈德森獲讚最棒老公

〔記者許世穎／綜合報導〕由《我叫多麥特》導演克雷格布魯爾執導、「金鋼狼」休傑克曼與凱特哈德森兩位金球獎得主暨奧斯卡入圍者主演新片《悠唱藍調》今（2）日曝光預告，描述兩名時運不佳的音樂人組成一支充滿歡樂氣氛的尼爾戴門致敬樂團，證明了尋找愛情和追逐夢想永遠不會太晚。

休傑克曼（右）與凱特哈德森合作新片《悠唱藍調》。（UIP提供）

本片改編自葛雷格寇斯2008年同名紀錄片（英文原名Song Sung Blue），故事取材自密爾瓦基夫妻檔麥克與克萊兒薩迪納的真實經歷。兩人是失意的音樂人，卻因以「閃電雷霆」的身份登台演出而成為地方傳奇，片名也呼應尼爾戴門1972年的同名歌曲。

休傑克曼（右一）與凱特哈德森（右二）在新片《悠唱藍調》飾演一同組團的夫妻。（UIP提供）

凱特哈德森今年4月曾在個人社群搶先預告電影檔期，並寫道：「熱愛這部美麗電影的每一秒，與最棒的銀幕老公休傑克曼合作，演唱尼爾戴門的經典歌曲，真是無比幸福。」預告中也可看到兩人愛情萌芽、過往揭露的動人過程，吹葉機甚至化身為舞台上的「秀髮狂風」。《悠唱藍調》預計2026年1月30日在台上映。

《悠唱藍調》預告：

