全智賢《暴風圈》台詞惹怒小粉紅！編劇曝女神私下反應

〔記者鍾志均／綜合報導〕全智賢主演《暴風圈》昨（1）完結，由於女神一句涉及中國的負面台詞，慘遭小粉紅撻伐，編劇丁瑞慶今（2）接受韓媒訪問直言抱歉，希望大家當成一個虛構的故事來看就好。

全智賢《暴風圈》台詞疑醜化中國，慘遭網友撻伐。（Disney+提供）

《暴風圈》中，全智賢飾演的徐聞柱一句「中國為什麼偏愛戰爭？」在中國引發爭議，由於全智賢是頂級明星，一舉一動都備受關注，有關中國的台詞一出，自然被更加放大。

請繼續往下閱讀...

中國網友批評該劇「刻意醜化、侮辱中國」，並在全智賢的社群留下惡意評論，另外劇中某座讓人聯想到大連的城市，被拍攝得陳舊、髒亂，也引來反彈，甚至有消息指出，部分場景還用香港的棚屋區搭景。

丁瑞慶遺憾表示：「如果那句台詞會引發這種誤會，我本應更謹慎。」也補充說：「若把國家名字換掉，就會顯得缺乏真實感；如果我平時有使用社群軟體，或許就能先出面解釋。」

談到全智賢的反應，她稱讚道：「她的從容令我感動，不僅安慰了我們，也顧及到可能失望的觀眾的心情。我覺得這樣的態度，與她在劇中飾演的總統候選人徐聞柱很類似。」

導演金熙元導演也補充：「拍攝前，我們已向演員解釋過相關設定。因為這是一部要面向全球觀眾的作品，所以我們花了很多心思去說明創作意圖。即便如此，還是發生了這樣的情況，對此感到非常抱歉，也向觀眾致歉。」

《暴風圈》編劇丁瑞慶表示看了網友留言有很多反思。（翻攝自X）

丁瑞慶執筆過韓劇《小女子》、電影《分手的決心》，擅長在作品中細膩描繪對白，不料這次《暴風圈》挨批愛情戲顯得薄弱、甚至老套。

有趣的是，丁瑞慶去年才應金馬執委會之邀，來台出席金馬影展大師課，當時就提前「劇透」正執筆《暴風圈》，主角是全智賢，沒想到此次劇集發生爭議，事後她也坦言：「讀到觀眾的留言，讓我有了很多反思。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法