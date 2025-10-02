自由電子報
娛樂 最新消息

吳慷仁連兩年落馬 金馬證實有報名：但票數不夠

《南方時光》劇照。（百景映畫提供）《南方時光》劇照。（百景映畫提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕吳慷仁前年以電影《富都青年》首度入圍金馬獎，就獲得影帝殊榮，去年演出電影《破浪男女》未能獲得青睞。今年以電影《南方時光》捲土重來又槓龜，引發關注，金馬執委會執行長聞天祥直言「就是票數不夠」。

吳慷仁近來將重心轉往中國發展。（翻攝自臉書吳慷仁）吳慷仁近來將重心轉往中國發展。（翻攝自臉書吳慷仁）

第62屆金馬獎昨天（1日）公開入圍名單，此次他參演的電影《南方時光》為曹仕翰執導，獲得最佳導演、最佳美術設計及最佳造型設計等3項大獎提名，不過卻未入圍任何演員獎項。記者昨提問吳慷仁是否有報名？金馬執委會執行長聞天祥回應：「有報名，《南方時光》報名了，就會為他報名。」不過直言沒能入圍就是票數不夠，但強調評審當然有經過討論，且一定會關注到他們的表演。

第62屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，頒獎典禮於11月22日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞 。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Facebook粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

點圖放大header
點圖放大body

