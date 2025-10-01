自由電子報
娛樂 最新消息

北捷「三宅一生男」踹飛慣犯「白髮老婦」！ 律師憂：那一腳很爽，但代價不小…

北捷「三宅一生男」踹飛「白髮老婦」事件 ，在網路上引發論戰。（翻攝自Threads）北捷「三宅一生男」踹飛「白髮老婦」事件 ，在網路上引發論戰。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕北捷將「博愛座」改成「優先座」之後，讓座不成竟演變成精武門事件！一名73歲白髮老婦因想將手上提袋掛在優先座手把上，而要求一名年輕人讓座給她，並質疑他為何坐在優先席上，因語氣欠佳，再加上她將提袋揮向年輕人2次，最後一次還直接撞到他身上，年輕人一怒之下，大腳一抬，直接老婦「飛踢」倒向對面座位上。

事件爆發後，引起網路論戰，這名老婦後來被起底不僅是捷運惹事慣犯，更是名竊盜通緝犯；而手提精品袋的年輕男子身分，也被學妹PO文披露竟是台大高材生。

雖然這名老婦素行不良，捷警認事涉「互毆」，最高可開罰1.8萬元，但律師呂秋遠忍不住替這名男子憂心，他在臉書發文寫道，「這件事，可能讓許多人覺得『大快人心』，踹得真好。但是，出門在外，還是一切小心。那一腳，很爽，不過，代價可能也不小就是了。」 

據呂秋遠分析，對於這個男生來說，這件事麻煩的不是當下，而是之後。

 

【驗傷】

但願這位男士，當場有去驗傷，如果沒有，以影片裡女士的攻擊力道，未來要說服檢察官，他也有受傷，要同時主張傷害罪，恐怕會有難度。一般來說，驗傷要即時，一旦超過一定時間，就不容易被認為是當下發生的。那麼，能不能主張正當防衛呢？

【正常防衛】

從影片看來，有一點難度。原因是，看來這位男士，是先把三宅一生（提袋）交給隔壁的人，類似已經等待對方再出手，就要反制。而且，他踹對方，因為對方都只是拿包揮舞，雖然有碰到他，但其實不容易被認為是為了防衛自己而以「踹」的方式傷害對方。可以主張防衛過當試試看，但是，主張這個也只能減刑，無法完全免除罪行。甚至主張防衛過當都不容易，因為兩個人的體型、年紀等等都有差距，他也有很多種方式可以阻止對方攻擊，他應該有餘地可以選擇比較小的防衛方式，而不是直接一腿踹過去。

【民事賠償】

接下來是最麻煩的民事賠償。先不論這一踹，會不會對一個年紀稍長的女士造成傷害，甚至可能脊椎、骨頭出現問題。假設，我是說假設，女士真的是「據說」裡的「那種人」。哪種人？就是有些人想像中「貪小便宜的老害」，不是老人很壞，而是壞人變老。這時候，你覺得她會怎麼主張？

當然是身上所有的病痛，乃至於以後的所有身體上的問題，都賴在這次的事件裡。那麼，光是釐清傷害造成的影響，可能就得要糾纏這位男士很久很久。高額的賠償、律師費、刑事責任，該怎麼辦？

呂秋遠律師從「驗傷」、「正當防衛、「民事賠償」三點，分析踹人男子可能面對的代價。（本報資料照） 呂秋遠律師從「驗傷」、「正當防衛、「民事賠償」三點，分析踹人男子可能面對的代價。（本報資料照）  

