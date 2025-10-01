不只捐款還出力！李多慧素顏現蹤災區 「加入鏟子超人」鏟土背影曝

李多慧到災區幫忙。（翻攝自IG、經紀公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重死傷，各界紛紛發動捐款賑災。經常熱心公益的韓籍啦啦隊女神李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，今（1）日又被網友目擊到現身當地救災，加入「鏟子超人」行列，貼文曝光再次引起熱論。

李多慧今到光復災區幫忙救災。（經紀公司提供）

李多慧日前貼出自己與收據的合照，祈願花蓮能夠早日恢復，更還感性說，「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福， 並且齊心協力，早日恢復日常生活」。

李多慧不只捐款還出力。（經紀公司提供）

李多慧綁包包頭專注鏟土。（經紀公司提供）

今更有網友曬出李多慧到光復區救災畫面，直呼她不只捐錢還出力值得敬佩，稍早記者求證其經紀人，對方也提供多張李多慧辛苦鏟土的畫面，李多慧低調未受訪，正忙著鏟土；可以看到李多慧穿著輕便，頭上紮起包包頭，脖子上圍著毛巾，跟著其他人一起專心鏟土，網友們也紛紛在社群上感謝李多慧直呼她人美心善。

李多慧到災區幫忙。（經紀公司提供）

