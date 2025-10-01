自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只捐款還出力！李多慧素顏現蹤災區 「加入鏟子超人」鏟土背影曝

李多慧到災區幫忙。（翻攝自IG、經紀公司提供）李多慧到災區幫忙。（翻攝自IG、經紀公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風「樺加沙」帶來猛烈風雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成慘重死傷，各界紛紛發動捐款賑災。經常熱心公益的韓籍啦啦隊女神李多慧日前才透過賑災基金會捐出30萬元新台幣，今（1）日又被網友目擊到現身當地救災，加入「鏟子超人」行列，貼文曝光再次引起熱論。

李多慧今到光復災區幫忙救災。（經紀公司提供）李多慧今到光復災區幫忙救災。（經紀公司提供）

李多慧今到光復災區幫忙救災。（經紀公司提供）李多慧今到光復災區幫忙救災。（經紀公司提供）

李多慧日前貼出自己與收據的合照，祈願花蓮能夠早日恢復，更還感性說，「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福， 並且齊心協力，早日恢復日常生活」。

李多慧不只捐款還出力。（經紀公司提供）李多慧不只捐款還出力。（經紀公司提供）

李多慧綁包包頭專注鏟土。（經紀公司提供）李多慧綁包包頭專注鏟土。（經紀公司提供）

今更有網友曬出李多慧到光復區救災畫面，直呼她不只捐錢還出力值得敬佩，稍早記者求證其經紀人，對方也提供多張李多慧辛苦鏟土的畫面，李多慧低調未受訪，正忙著鏟土；可以看到李多慧穿著輕便，頭上紮起包包頭，脖子上圍著毛巾，跟著其他人一起專心鏟土，網友們也紛紛在社群上感謝李多慧直呼她人美心善。

李多慧到災區幫忙。（經紀公司提供）李多慧到災區幫忙。（經紀公司提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中