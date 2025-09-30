自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）遭黃國昌指控跟監！三立記者游濤要求道歉 反擊喊：拿我開刀不高尚

游濤呼籲黃國昌「請讓政治回歸政治」。（游濤提供）游濤呼籲黃國昌「請讓政治回歸政治」。（游濤提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日深陷「狗仔集團」風暴，被爆自2022年起指揮幕後人馬，長期蒐證、跟拍綠營政治人物，甚至有記者涉入。黃國昌昨（29）日在直播中反擊，點名三立新聞記者跟監他，並公開記者社群帳號。對此，被點名的三立記者游濤稍早接受本報訪問，直言自己無辜捲入政治攻防，還原整起風波內幕外也呼籲黃國昌：「請讓政治回歸政治，拿第一線記者開刀，不會顯得更高尚。」

游濤在社群發文，針對黃國昌直播內容逐點回應。他指出事件源於黃國昌2023年違建爭議，當時流出一段拆除砂石車的影片。黃國昌聲稱該畫面是「寶和會」蒐證，並懷疑游濤與黑道有所關聯。對此，游濤澄清：「影片確實曾出現在我的私人YouTube頻道，但那是投訴者提供，我設為『不公開』僅作存檔。」

游濤表示自己並非政治線記者，主跑檢調案件，平時常跑京華城案，「我每一次聽庭我都很認真，有興趣可以給大家看我的手寫筆記，反正我敢說，我絕對對得起我做的每一條新聞。」

游濤公開京華城案手寫筆記。（游濤提供）游濤公開京華城案手寫筆記。（游濤提供）

游濤公開京華城案手寫筆記。（游濤提供）游濤公開京華城案手寫筆記。（游濤提供）

被問及若黃國昌本人致電，有什麼問題想問？游濤坦言，最想問的是「我的私人未公開影片，為何會落入政治攻防？」他說因為一般人搜尋不到，自己也從未公開揭露，根本不該淪為政治攻防的工具。

他也強調記者工作重點在於查證事實本身，而非吹哨者的身分背景，「首先，投訴人身分有沒有寶和會背景，我是真的不知道，但退一萬步來講，就算是真的黑道找人來投訴被我發現，我也一樣會進行查證，不管是黑道還是一般百姓，只要消息來源正確，證據完備且有公益性，都有報導的價值，記者該做的是查證客觀事實，而非吹哨者身分。」

游濤透露黃國昌直播結束後，確實有民眾黨公職致電關心，強調他們並不知情主席會提及此事，也對風波感到錯愕。他表示，理解這些來電多屬私人朋友關心，但無論如何，公開點名記者，已造成嚴重傷害。

遭出征後，游濤覺得相當無辜，他說自己不跑政治新聞，就是因為本身很不喜歡政治攻防的場面或口水戰，「很多小草說，京華城案不是政治是什麼? 那只是因為涉及檢調和司法，所以才會由檢調記者負責，只是因為被告是柯文哲，才會和政治扯上邊。」然而黃國昌在直播裡散佈他的社群平台，讓小草出征，他激動說：「我對於這種行為非常不齒，為了帶風向不惜攻擊第一線記者，這就是一黨之主的風度？」

游濤最後呼籲政治歸政治，請黃國昌不要傷害記者，並補充自己入行以來兢兢業業，烏龍爆料有把關不播出，這些足以證明他是合格記者。

點圖放大
點圖放大body

